Adele deja atrás su pasado con su nuevo tema, 'Easy on Me'

Adele ha vuelto a la música 6 años más tarde con su sencillo Easy on Me, en el que muestra la increíble transformación personal que ha sufrido estos años. Con un sonido muy similar al que acostumbra, la madurez de la artista en sus letras muestra que es una persona completamente diferente.

Así lo confirma el impresionante videoclip que acompaña al single y que no deja lugar a dudas sobre su vida personal. La británica firmó oficialmente su divorcio este enero, dos años después de anunciar su separación con el que había sido siete años su marido y con el que tiene un hijo en común.

Aunque la artista guardó silencio ante la expectación mediática del tema, ahora quiere contar su parte de la historia a través de sus canciones. Con Easy on Me, Adele vuelve a encontrarse en un espacio muy habitual en sus vídeos: una casa.

En este caso, el espacio está prácticamente vacío. Al comienzo comenta que ha empaquetado todas sus casas y que abandonará para siempre la vivienda en la que, según la letra, tanto se ha esforzado por quedarse.

"Me he rendido", se escucha en el momento que el blanco y negro se convierte en color y se puede ver a Adele en una colorida habitación dónde con su torrente de voz se despide de su relación y pide comprensión por su decisión.

En las recientes entrevistas la intérprete de Rolling in the deep ha asegurado que estos años la han transformado como persona. No solo ha tenido un cambio físico, también ha estado viviendo en Los Ángeles y ha comenzado a ir al psicólogo, con el que ha aprendido a cambiar de hábitos.

Con seguridad y tranquilidad afronta el torbellino que significa sacar un nuevo álbum con felicidad. Lleva un año esperando para estrenar 30, pues la pandemia retrasó todos sus planes, y no va a dejar que nada le arrebate la ilusión.

Su cuarto trabajo de estudio saldrá a la luz el 19 de noviembre y no hay ninguna duda de que volverá a ser todo un éxito. La artista aún se guarda muchas más sorpresas en la manga: se espera que con el disco se estrene un especial de televisión de música en directo.