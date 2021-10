Sánchez firma a València la reconciliació del PSOE i prepara el partit per a encarar el pròxim cicle electoral

Quatre anys després del convuls 39º Congrés de 2017 en el qual Sánchez va recuperar el poder després d'haver sigut descavalcat de la secretaria general mesos abans, la foto que els socialistes esperen que isca de València, ara sí, és la de la "unitat" entorn del lideratge de Sánchez i el tancament de ferides, per a impulsar el perfil del PSOE com a partit de Govern.

Sánchez fins i tot ha aconseguit sumar al conclave a l'expresident del Govern Felipe González, qui va arribar a confessar-se "orfe de representació política" el passat mes de maig, i va ser molt crític amb la decisió del Govern d'indultar als condemnats pel procés.

A més de González, també tindrà un paper destacat l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, i el també ex-secretari general Joaquín Almunia participarà en un dels múltiples debats que ha programat la direcció. Així mateix, es retrà homenatge al mort Alfredo Pérez Rubalcaba.

La presència dels exlíders socialistes i la reivindicació de la història i el passat del PSOE es combinarà, açò sí, amb l'objectiu que s'ha marcat Sánchez d'eixir d'aquest Congrés Federal amb un partit preparat per a afrontar els reptes del futur. El lema del conclave d'aquest cap de setmana és, precisament, el de 'Avanzamos'.

ÀMPLIA RENOVACIÓ DE LA DIRECCIÓ

Per a afrontar aquesta nova etapa, Sánchez escometrà una àmplia renovació del seu equip de direcció. Després de revalidar el seu mandat al setembre en unes primàries de tràmit, sense haver de sotmetre's a votació, està dissenyant una Executiva més curta i operativa que l'actual, amb moltes cares noves i gran presència de dones, segons les fonts consultades per Europa Press.

De moment està confirmada la continuïtat de Cristina Narbona com a presidenta del partit; la sotssecretària general Adriana Lastra; el secretari d'Organització, Santos Cerdán; i els dirigents Alfonso Rodríguez Gómez de Celis i Javier Izquierdo -encara que en diferents responsabilitats-.

Quant a les incorporacions, ara com ara se sap que entren la directora adjunta del gabinet del president en Moncloa, Llanos Castellanos; i el líder dels socialistes andalusos, Juan Espadas, que presidirà el Consell de Política Federal -l'antic Consell Territorial-.

Aquesta remodelació seguirà el deixant de la crisi de govern que Sánchez ja va realitzar al juliol en el seu Govern, i que es va portar per davant al que va ser ministre de Transports i fins llavors secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos; a la vicepresidenta primera Carmen Calvo; i al cap de gabinet de Sánchez, Iván Redondo.

L'arribada de l'exdirigent socialista Óscar López al lloc que ocupava Redondo en Moncloa ja va demostrar aleshores la intenció de Sánchez de tornar a donar-li al PSOE el pes que havia perdut en la presa de decisions.

I ara, en aquest 40º Congrés, amb el Govern i el partits totalment alineats, un clima de tranquil·litat absoluta, i la pandèmia del coronavirus en la recta final, Sánchez espera acabar de marcar les pautes per a afrontar la recuperació, d'una banda, i arribar amb les "piles carregades" a les pròximes cites electorals, per un altre.

La primera foto de "unitat" i del PSOE com a "partit de govern" es veurà a l'inici: Sánchez inaugurarà el Congrés aquest divendres amb una reunió del Consell de Política Federal, en el qual estan representats tots líders territorials del PSOE i presidents autonòmics, i que comptarà a més amb la participació dels ministres de l'ala socialista.

DEBATS SOBRE "SEXE VS GENERE" O "MONARQUIA VS REPÚBLICA"

El 40º Congrés del PSOE, que Sánchez tancarà el diumenge amb un míting multitudinari, es desenvoluparà al llarg de tot el cap de setmana en diversos escenaris dins de la Fira de València. D'una banda tindrà lloc el plenari i les comissions que treballaran en les propostes de la ponència política, els estatuts i les resolucions que s'aproven per a renovar els postulats polítics del PSOE.

Com és habitual, el debat sobre monarquia o República tornarà a estar sobre la taula, a petició de les Joventuts o el corrent Izquierda Socialista, encara que sense aspectes de prosperar. Sí que es tem una major divisió entorn del debat feminista per la distinció entre "gènere" i "sexe".

També destacaran en aquests debats les peticions d'una major descentralització per part de federacions com la valenciana o el PSC, enfront dels avisos d'altres territoris, com Andalusia, per a preservar la igualtat de drets "polítics i econòmics" entre les comunitats autonòmiques.

Aquestes són algunes de les milers d'esmenes que els 1.083 delegats debatran el dissabte a la vesprada en cinc comissions de Treball temàtiques. Si alguna de les propostes aconseguira el 20% dels suports, es debatran després en el plenari.

De forma paral·lela al debat de la ponència política es desenvoluparà una intensa agenda d'activitats que el PSOE ha dissenyat per als assistents, que inclou nombrosos debats i col·loquis dels temes que consideren prioritaris, així com trobades entre dirigents i militants.

Els debats principals es desenvoluparan en l'espai 'Àgora', i per allí passaran pràcticament tots els ministres socialistes i nombrosos presidents i 'barons' autonòmics per a parlar d'economia, transició ecològica o feminismes.