Patricia Pérez, 'La última tentación', pasa la noche en el hospital y asusta a sus seguidores: "Pronto os doy una noticia"

A penas dos semanas después de que Patricia Pérez ingresara en el hospital, la participante de La última tentación ha vuelto a preocupar a sus seguidores al anunciar que debía pasar la noche ingresada.

Muy activa en redes sociales, la pareja de Lester estaba comentando la última entrega del reality de Telecinco cuando de repente compartió una imagen en sus historias de Instagram en una camilla: "No os preocupéis, todo esta bien. Pronto os cuento una noticia", escribía junto a la fotografía.

El críptico mensaje lanzaba las alarmas de un posible embarazado, pero pocas horas después confesaba que había pasado por el quirófano en una operación que había salido satisfactoriamente.

"Ha salido todo muy bien y ya me han dado el alta. Ya os iré explicando", ha añadido aumentando el misterio ante su paso por el hospital.

Patricia Pérez en sus historias. @PATRIPEREZIGLESIAS / INSTAGRAM

Finalmente, ante las incesantes preguntas ha confesado que no, no está embarazada, sino que se ha operado el pecho de nuevo, pues no estaba satisfecha con su aspecto después de sufrir un aborto.

"Cuando me quedé embarazada en cuestión de dos meses me creció dos tallas, y ya tenía una operación previa. Con el aborto mi cuerpo cambió, engordé y noté mi pecho vacío y más caído", ha relatado. "Por eso he decidido ponerme una talla más con una prótesis diferente y una proyección alta".

Patricia Pérez hablando de su operación de pecho. @PATRIPEREZIGLESIAS / INSTAGRAM

Un cambio que no ha podido ver aún, pero con el que asegura está muy contenta: "Mañana por fin me quito el vendaje y espero que me gusten", ha deseado. Sin embargo, no ha querido responder a las preguntas sobre Lester: "No puedo decir nada, pronto sabréis lo que ha pasado, lo que pasó y cuál es mi situación".