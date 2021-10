Marta Peñate destripa todas las relaciones de 'La última tentación': "Se han liado la mitad"

Marta Peñate, exconcursante de La isla de las tentaciones y de La última tentación, ha revelado en su canal de Mtmad todas las relaciones que han surgido en este último reality y ha puesto fin a las dudas de los espectadores sobre los romances que ha habido con lo que ha denominado el "árbol sexológico".

De este modo, la exparticipante de ambos realities no ha dejado títere con cabeza a la hora de desvelar todos los lazos sentimentales y conexiones de sus compañeros. "En La última tentación todos se han liado con todos", ha asegurado la exconcursante antes de exponer "quién se ha liado con quién" en el reality.

Para empezar, Peñate ha bautizado con un nuevo nombre las dos villas donde se encuentran los concursantes, Villa Playa y Villa Luna. A la primera le ha puesto de nombre "Villa Orgía, donde están todos los golfetes", mientras que en Villa Angustias "están todos los que lloran y que no han hecho nada, como Roberto, Alejandro, Christofer, Lucía y Patricia".

Mayka Rivera y Andrea Gasca han sido dos de las exconcursantes que más aparecen en sus explicaciones por sus "muchos lazos de unión" con otros chicos. "Mayka se enrolló con Gonzalo teniendo novio, es el modus operandi de Mayka, las estadísticas así lo indican. A Gonzalo no le ha puesto los cuernos porque, según Gonzalo, nunca quiso nada con Mayka", ha indicado Peñate.

Respecto a Andrea Gasca, la exconcursante ha asegurado que era "merecedora de un árbol genealógico aparte, la chavala se lo ha currado, se ha liado con la mitad". "Ella está allí viviendo la experiencia, para el programa es un diamante en bruto, es magnífica como concursante, yo la llevaría a todas las ediciones", ha valorado Marta Peñate.

"¿Sabéis la gente que piensa nada más que en el momento? Pues esa es Andrea. Carpe diem, si me gusta, pues me gusta, no voy a pensar en nadie más ni en mi novio, que le den", ha reflexionado. Los lazos de Andrea se extienden a Manuel, con quien ha sido infiel a su novio Roberto, pero también llegan a Óscar y Cristian.

Sobre Lucía, Marta Peñate ha dicho que "parece que no moja, pero empapa", y se ha referido a su relación con Isaac y a su expareja Manuel. Isaac, por su parte, es otro de los exconcursantes que guarda lazos con Marina y Bela.

Por último tras explicar toda la trama de líos amorosos, Peñate ha dejado la puerta abierta a que ese "árbol sexológico" se siga ampliando.