Coldplay anuncia un gira mundial "sostenible" para 2022

La banda británica Coldplay hará una gira mundial en 2022, con motivo del lanzamiento de su nuevo disco, Music of the Spheres, basándose en un modelo sostenible. Aseguran que así reducirán en un 50 % las emisiones de CO2.

El grupo, que no giró con su anterior disco Everyday Life, ya comunicó que no daría conciertos con asiduidad hasta que encontraran un modelo ecológico para hacerlo. Este viernes estrena su noveno álbum de estudio Music of the Spheres, del que ya se han dado a conocer sencillos como My Universe, Higher Power y Coloratura.

La gira pasará por Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, México, Alemania, Polonia, Francia, Escocia, Inglaterra y Brasil. Comenzará el 18 de marzo en San José (Costa Rica) y terminará en Río de Janeiro (Brasil) el 10 de septiembre.

"Hemos estado planeando esta gira durante muchos años y estamos muy emocionados de poder volver a tocar delante de vosotros. Al mismo tiempo somos muy conscientes de que el planeta está sufriendo una crisis climática. Hemos estado dos años hablando con expertos medioambientales para hacer esta gira lo más sostenible posible", aseguró el grupo británico en un comunicado.