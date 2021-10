Ricardo Bellveser dona al CVC dos retratos de Berlanga y Fuster

Se trata de dos óleos, uno del cineasta Luis García Berlanga y otro del ensayista Joan Fuster. Ambos fueron también miembros, en su momento, del CVC.

La donación se ha celebrado con un acto al que Ricardo Bellveser y el CVC han invitado a la familia del pintor, entre ellos la viuda, María Hernández, y su hijo, Alexis, informa la institución cultural en un comunicado.

En la sala de Plenos del CVC, también han estado presentes muchos integrantes de la institución. Su presidente, Santiago Grisolía, ha dado una cálida bienvenida a Ricardo Bellveser. En nombre del Consell Valencià de Cultura, el presidente le ha expresado que la donación era una muestra de su "generosidad infinita" con la entidad y con lo que representa, y le ha recordado la estima y el agradecimiento de los valencianos.

Por su parte, el secretario, Jesús Huguet, ha hablado de la importancia de las personas que forman y han formado la institución, entre las cuales se encuentra Bellveser. Ha recordado su papel en varias iniciativas internas y externas de la institución, de la cual empezó a formar parte en 1995 y a la cual perteneció durante 24 años.

FUNCIÓN DE CONCILIACIÓN

También ha rememorado sobre su papel como vicepresidente, que ejerció en una "exquisita función de conciliación entre las diversas sensibilidades y personalidades de los miembros", y para "abrir el Consell a todas las instituciones valencianas, entre las que ahora es un referente".

En su intervención, Ricardo Bellveser ha expuesto hasta qué punto echa de menos el CVC, por la "enorme labor que se lleva a cabo y por la capacidad que tiene de templar los conflictos culturales".

Ha contado que coincidió años con Berlanga, del cual ha revelado algunas anécdotas, como una sobre su propuesta de musealizar los zoológicos con códigos QR para visitantes y animales, u otra relacionada con su no renovación como miembro del Consejo, en un momento en que la institución tenía que tratar la cuestión lingüística y hacía falta que formaran parte especialistas en el asunto: "No me renuevan, estoy indignado, me han cesado sin motorista!.

Finalmente, ha expresado que no dejará nunca de ser del CVC. Para acabar el acto, y en nombre de la familia Alemany, la viuda, María Hernández, ha explicado la obra de Álex Alemany relacionada con los miembros del CVC, ha descrito Ricardo Bellveser como un hombre "grande como intelectual y como persona" y ha agradecido a la institución el carácter íntimo de la celebración.