Gloria Sánchez Antolín, nueva directora general de Planificación y Asistencia Sanitaria

Gloria Sánchez es licenciada en Medicina y Cirugía, Doctora en Medicina por la Universidad de Valladolid y premio extraordinario de licenciatura además de profesora asociada de Aparato Digestivo en la Universidad de Valladolid.

La nueva responsable de Planificación y Asistencia Sanitaria de SACyL realizó la especialidad de Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y ha sido tutora acreditada de Formación Especializada.

Entre su extensa titulación destaca el Programa de Alta Dirección de Instituciones Sanitarias IESE, así como el Programa de Dirección Estratégica de Servicios Clínicos del ESADE. Ha realizado además estancias formativas en la Universidad de Pittsburg, la Universidad de Chicago y la Universidad de Madison, entre otras experiencias internacionales.

Autora de diversas guías clínicas en SACYL, cuenta con numerosas comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y publicaciones científicas. Ha sido jefa de la Unidad de Hepatología del Hospital Universitario Río Hortega entre 2012 y 2019, centro con el que ganó el Premio 'Best In Class' a la mejor Unidad de Hepatitis C en el año 2016.

A lo largo de los años ha sido miembro del Comité asesor de AENOR para la Normalización del Trasplante Hepático AEN/CTN 179/GT12 "Trasplante hepático, presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa de Hepatología, miembro del Comité de Trasplante Hepato-Renal de SACYL o miembro del Registro Español de Trasplante Hepático (Organización Nacional de Trasplantes).