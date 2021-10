La catedràtica de la UV Isabel Burdiel, Premi d'Investigació de la Real Acadèmia Espanyola

Isabel Burdiel és catedràtica d'Història Contemporània de la Universitat de València (UV). Va rebre en 2011 el Premi Nacional d'Història per una biografia d'Isabel II d'Espanya, convertint-se en la segona dona, després de Carmen Iglesias, a rebre aquest premi, segons ha destacat la Universitat en un comunicat.

Burdiel està especialitzada en el segle XIX i s'ha interessat també per les relacions entre història i literatura i per la biografia. Ha dedicat una part important de la seua obra a la historiografia de les dones i la investigació sobre la construcció d'identitat.

Entre les seues primeres publicacions es troben textos com 'La política de los notables' (1987), les edicions crítiques de la 'Vindicación de los derechos de la mujer' de Mary Wollstonecraft (1994) i el 'Frankenstein' de Mary Shelley (1996), amb estudi introductori, o l'assaig 'La dama de blanco'. Ha sigut la comissària de l'exposició que la Biblioteca Nacional d'Espanya ha dedicat a l'escriptora gallega en 2021 amb motiu del centenari de la seua mort.

D'acord amb el que disposa el seu reglament, en la convocatòria corresponent a 2021, el premi de la RAE es concedeix a una obra d'investigació filològica general o hispànica, escrita originalment en espanyol i publicada en primera edició en els anys 2019 o 2020.

El jurat ha destacat que "es tracta d'un estudi biogràfic rigorós, amb un ampli aparell crític, que analitza la trajectòria vital i literària de l'autora situant-la en el context històric del seu temps".

No estava permès presentar obres prèviament publicades, encara que la nova edició siga corregida i augmentada. El premi té una dotació econòmica de 20.000 euros, que s'entrega juntament amb una medalla commemorativa.

El reglament estableix que cada candidatura ha de ser presentada per un mínim de tres acadèmics numeraris de la RAE o de qualsevol de les altres acadèmies integrants de l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola (ASALE), així com per qualsevol dels guanyadors de les convocatòries anteriors.

En aquesta modalitat també poden presentar candidatures tant departaments o facultats universitàries com a instituts d'investigació literària, lingüística i filològica de l'àmbit hispànic. No poden ser proposades el premi obres d'acadèmics de nombre ni electes de cap de les acadèmies de l'Associació.