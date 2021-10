Cantabria podrá a la vez la vacuna de la gripe y la tercera dosis contra el Covid

Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que no ha concretado una fecha de inicio de la vacunación contra la gripe porque aún no han finalizado los trámites para la compra de viales, pero sí ha asegurado que será "en esta segunda quincena de octubre".

También ha avanzado que espera que esta semana concluya la vacunación con la tercera dosis contra el Covid en los mayores de 70 años que están en residencias, donde la campaña ha llegado ya al 80%.

En cuanto a las personas mayores de setenta años que no están institucionalizadas, en Sanidad "aprovecharemos y les pondremos las dos vacunas a la vez, la de la gripe y la tercera adicional del Covid", ha comentado Rodríguez, que ha afirmado que no hay "ninguna contraindicación de hacerlo simultáneamente" y desde el punto de vista logístico y de uso de recursos "es lo más eficiente".

VACUNACIÓN DE NIÑOS

Respecto a la vacunación de los menores de 12 años, Rodríguez ha indicado no se ha producido ningún avance y Cantabria está "a expensas de que se dé el pistoletazo de salida" por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y del Ministerio de Sanidad.

"En cuanto nos anuncien que podemos empezar a hacerlo, de forma inmediata procederemos a hacerlo", ha asegurado al respecto.

El consejero ha indicado que todavía no se ha concretado cómo se llevará a cabo la vacunación, si será en los colegios, en los centros de salud "o incluso un planteamiento mixto". Será la Estrategia de Vacunación la que decidirá la forma de hacerlo.

Respecto a si la vacunación de los niños supondrá dejar sin efecto el Protocolo Covid en colegios, ha aclarado que el mantenimiento de las normas está pendiente de poder decretar la nueva normalidad, que aún no ha llegado a Cantabria pues la incidencia de casos es superior a 25 por 100.000 habitantes.

Rodríguez ha explicado que, como ya se contempla en el Protocolo Nacional de Educación, el estado de nueva normalidad "permitiría relajar algunas de las medidas en lo que se refiere ahora mismo a cuestiones que preocupan más a la gente", como los recreos.

"Cuando se pueda declarar el estado de nueva normalidad, ya está previsto en el Protocolo Nacional qué se puede hacer", ha apuntado.

Y ha recordado que a partir de la próxima semana Cantabria entrará en periodo "transitorio", que no se puede considerar nueva normalidad pero sí "de riesgo mínimo o de riesgo muy bajo", que es lo que permitirá a Sanidad "levantar la mayor parte de las restricciones, prácticamente todas" en el conjunto regional.

Cuestionado si este mantenimiento de medidas en los colegios no es "contrario" a las aglomeraciones de personas que se han producido en la Feria del Tudanco y en una carrera en Torrelavega, el consejero ha considerado que "no es lo mismo" estar al aire libre que el interior, como las aulas, que son "un espacio cerrado, por mucho que se tengan las ventanas abiertas, y por lo tanto, es conveniente el uso de la mascarilla".

La "otra diferencia" es que los menores de 12 años no están vacunados y "la posibilidad de tener un brote en población no vacunada es mucho más alta".

En este sentido ha recordado que, con los datos de la quinta ola, se ha detectado que la población no vacunada ha tenido una incidencia ocho veces superior a la vacunada. "Por lo tanto, son factores que hay que tener en cuenta", ha observado.

Por otra parte, Rodríguez no espera que la incidencia de coronavirus pueda aumentar en Cantabria con motivo del puente del Pilar, en el que la comunidad ha registrado un alto índice de ocupación turística. "No ha dado tiempo a que se observe" un aumento de la incidencia pero "esperamos que no" se produzca, ha dicho.

De hecho, la incidencia durante el fin de semana "ha ido a la baja, es decir, con tendencia a la baja, y esperemos que se mantenga así en los próximos días", ha comentado el consejero.