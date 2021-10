El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha comparecido a las 17.30 horas de este martes, día de la Hispanidad, para informar del "paso de gigante" que dará Cataluña a partir del próximo viernes para alcanzar la máxima normalidad tras la pandemia. A partir de ese día "se dejarán atrás la mayoría de limitaciones de aforo y horarias vigentes en las actividades" restringidas actualmente por la Covid, ha asegurado, tal y como ha acordado el ejecutivo catalán con el aval de Salut y consensuado esta misma tarde con el Procicat.

"Entraremos en la normalización de la mayoría de actividades", ha recalcaldo el president, gracias a que los indicadores epidemiológicos y asistenciales son "muy buenos", con menos de 100 personas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales por la enfermedad (97 este martes) y 344 hospitalizadas en planta. La velocidad de transmisión o Rt se encuentra este martes en 0,80 en Cataluña y el riesgo de rebrote también sigue una tendencia a la baja situándose en 43. "Con estos datos, el comité de dirección del Procicat ha bajado la fase de emergencia a fase de alerta", ha indicado Aragonès.

Así pues, los aforos "volverán a ser del 100%, como antes de la pandemia, en actividades culturales, deportivas al aire libre y en bares y restaurantes", ha remarcado. Estos últimos también recuperarán sus horarios habituales.

En la hostelería y la restauración, de este modo, ya no será necesaria la distancia mínima de seguridad vigente hasta ahora entre mesas y decae desde el viernes, una vez reciba el aval judicial del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), al afectar a derechos fundamentales, la limitación máxima de 10 comensales sentados en una misma mesa.

Ahora bien, ha recalcado Aragonès, seguirá siendo obligatorio "el uso de la mascarilla y la higiene de manos", ya que, junto a la vacunación, se han mostrado como las medidas más efectivas para la lucha contra los contagios.

La vuelta al 100% de los aforos en estos espacios económicos y de socialización también se dará desde el viernes en las universidades, en actividades lúdicas y en ferias y congresos. "Hemos llegado aquí porque la sociedad ha hecho los deberes correctamente, se han hecho esfuerzos y estos han dado sus frutos", se ha congratulado el president catalán.

En este sentido, el líder del ejecutivo ha hecho un agradecimiento público a los profesionales tanto sanitarios como de los servicios esenciales "por su capacidad de trabajo y de adaptación permanente" así como a la ciudadanía "por la empatía que ha demostrado" durante esta crisis sanitaria que ha encadenado cinco oleadas de la enfermedad.

Esta recuperación del máximo de espectadores en los estadios se podrá

ver reflejada ya el próximo domingo en el Camp Nou, donde el Barça se enfrenta al València en la Liga

También ha hecho un llamamiento a aquellos ciudadanos que todavía no se han vacunado a inmunizarse, tanto "por ellos como por las personas con las que se relacionan". Ha recordado que tanto las dosis como los puntos y el personal de vacunación están listos para administrarles las dosis.

"No estamos en una fase de plena normalidad, por lo que hemos de centrar los esfuerzos en la recuperación económica y en el impacto sobre la salud física y mental de los ciudadanos de esta pandemia, así como en la recuperación de la actividad sanitaria" (listas de espera y patologías no priorizadas durante las oleadas de Covid), ha asegurado el líder de ERC. "Nos alejamos de las restricciones más severas" que se dieron hace ahora justo un año, ha dicho, "pero la pandemia no ha acabado", ha insistido.

Los ámbitos en los que recaen las restricciones de aforo y horario

Museus y actividades culturales

De este modo, los museos pasan a la totalidad del aforo (ahora estaban al 70%) y las actividades culturales también eliminan la limitación de espectadores.

Deporte al aire libre y en recintos cerrados

El deporte al aire libre tampoco tendrá tope de público y pasará del 50% al 100%. Esta recuperación del máximo de espectadores en los estadios se podrá seguir ya el próximo domingo en el Camp Nou, donde el Barça se enfrenta al València en la Liga. Mientras, el deporte en recintos cerrados mantendrá el 80% de aforo.

Universidades, ferias y congresos

El 100% de capacidad también se recupera en las universidades, ferias y congresos, parques de atracciones y actividades lúdicas en espacios cerrados.

Bares y restaurantes

Los bares y restaurantes pasan del 50% al 100% de aforo y se elimina tanto la distancia mínima entre mesas como el límite de 10 personas por mesa. Los horarios de cierre pasan a ser los habituales antes de la pandemia.

Ocio nocturno

En el ocio nocturno prevalece la última resolución, dictada la semana pasada, que abrió el viernes las pistas y espacios interiores de los locales con un aforo del 70% y la obligatoriedad del uso de la mascarilla y del gel hidroalcohólico.

Festivales de música

En la resolución que entre en vigor el próximo viernes, los festivales de música con el público de pie y en zonas interiores tendrán un 70% de aforo con la obligatoriedad de presentar el certificado Covid y de usar mascarilla (como en los locales de ocio nocturno).

Las medidas se irán readaptando en función de la evolución de la pandemia, ha asegurado el jefe del Govern, ya que esta sigue sin permitir una trazabilidad clara a medio y largo plazo a pesar de la vacunación existente ahora entre la población y no hace justo un año.