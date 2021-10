Begoña Vargas: "Llevo viendo 'El hormiguero' desde los 5 años y era un sueño venir aquí"

El hormiguero comenzó la semana con la visita de Begoña Vargas, que acudió este lunes al programa de Antena 3 para presentar su nueva película, Las leyes de la frontera, que se estrenó la semana pasada en cines.

"Recuerda un poco al cine quinqui, pero sobre todo es una historia de amor. Eso sí, me he visto casi todas las películas de ese estilo de la época, alrededor de finales de los 70, como Perros callejeros, Navajeros o Chocolate", comentó la actriz.

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero ¡Begoña Vargas! #VargasEH pic.twitter.com/g1PXIRKSrJ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 11, 2021

Pero Pablo Motos quiso destacar la juventud de la invitada (21 años) respecto al programa: "¿Desde cuándo llevas viendo El hormiguero?", le preguntó el presentador. "Desde que tenía 5 años. Toda la vida llevo viéndolo".

Inmediatamente la hormiga Trancas exclamó: "¡Qué viejos somos Pablo, maldita sea!". El valenciano les pidió que salieran a saludar a la invitada, que comentó: "Siempre lo he hablado con mi familia, era un sueño venir aquí".

"Siempre he querido ser actriz y les decía que si me imaginaban viniendo a El hormiguero, y mira...", comentó Vargas. Motos le dijo que saludara a sus padres, y la invitada no lo dudó un momento.

"¡Papá, mamá, que fuerte!", exclamó mirando a cámara. Pero el presentador quiso poner en un aprieto a la actriz: "¿Cuál es tu hormiga favorita? Siempre hay una de las dos que es más tú". Vargas, sorprendida por la pregunta suspiró: "Tengo el corazón partido ahora mismo, pero soy más Barrancas", admitió para alegría de la hormiga.

Begoña Vargas, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Maniática de los olores y amante del baile

Motos también quiso comentar algunas de las manías de la invitada: "Soy súper obsesa con los olores, llevo usando la misma colonia desde los 15 años, siempre huelo igual y ponerme otra colonia me lleva a otro sitio", afirmó Vargas.

"Elijo una colonia para mi personaje, me acostumbro a ese olor solo cuando ruedo y, en mi vida normal como Bego, me pongo la mía", añadió. También comentó que otra de sus manías es el orden: "Trabajé en una tienda de ropa y allí te enseñan a perfilar, a colocar todo perfecto".

“Soy muy obsesiva con los olores. Cuando tengo el personaje, busco expresamente la colonia” - Begoña Vargas elige un perfume para cada personaje que interpreta #VargasEH pic.twitter.com/9hO8vwZ9x3 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 11, 2021

Otra de las aficiones de la actriz, como ha mostrado en redes sociales, es el baile: "Llevo bailando desde muy pequeñita, desde los 5 años, y me encantaría hacer un musical porque tiene todo lo que me gusta: Interpretación, baile y canto. Esto último no sé hacerlo, pero me gustaría aprender", aseguró.