El Parlamento rechaza crear una comisión de investigación de MARE porque "está todo investigado"

Ciudadanos (Cs) y Vox han sido los grupos que han llevado la iniciativa a la Cámara, pero no ha salido adelante al no lograr el apoyo del resto, PRC, PP y PSOE, que han considerado innecesaria la comisión dado que "está todo investigado" y que la empresa ha cumplido ya "al 50%" las medidas correctoras que marcan los informes.

Los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, han votado en contra asegurando que "toda la documentación solicitada se ha ido enviando al Parlamento" y al Tribunal de Cuentas. "Todo es público y conocido", han insistido tras considerar que la oposición "no quiere conocer la verdad", sino "erosionar al Gobierno y arrojar dudas".

En la misma línea, los 'populares', que se han abstenido, han opinado que Cs y Vox "están montando un paripé". "¿Qué vamos a investigar los diputados que no haya investigado ya un interventor, un auditor de cuentas del Gobierno, que no se casan con nadie?", han señalado.

No obstante, el PP ha pedido de nuevo convocar de manera "urgente" la comparecencia del director gerente de MARE para saber por qué la empresa pública siguió haciendo pagos "indebidos" durante dos años y medio después de conocer el informe de Intervención que detectó las irregularidades.

Ante los argumentos de estos tres grupos, Cs y Vox han criticado que MARE "lleva años oliendo mal" y "curiosamente" no han apoyado la creación de la comisión de investigación los tres partidos que han tenido responsabilidades en el Gobierno y han "elegido" al Consejo de Administración de la sociedad.

Y han criticado que MARE, la empresa pública de gestión de residuos dependiente del Gobierno de Cantabria, no pida responsabilidades a quienes han sido sus administradores por el pago de esas cantidades "indebidas" (al menos 1,3 millones desde 2008 según la auditoria) y solo requiera a los trabajadores que las percibieron que devuelvan la parte cobrada de forma irregular en el último año.

"Y aquí paz y después gloria", han apostillado, incidiendo en que la "obligación" del Parlamento es investigar la "cascada de irregularidades" detectadas y "exigir responsabilidades políticas". "Si no hay nada que ocultar, qué problema hay para no votar a favor?, han apuntado Cs y Vox, destacando, al igual que el PP, que "necesitaron dos años para dejar de pagar" esas cantidades tras salir a la luz.

OCIO NOCTURNO

Cs sí ha conseguido sacar adelante otra de sus iniciativas en el Pleno, con la que el Parlamento insta al Gobierno regional a permitir de forma urgente la apertura de los locales y empresas vinculadas al ocio nocturno en el horario que establece su licencia.

Todos los grupos han votado a favor de esta petición, aunque en general han apuntado que es "obsoleta", ya que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ya anunció la semana pasada que estos negocios podrán probablemente retomar su horario a partir del día 19, cuando se flexibilizarán las restricciones para aplicar la "nueva normalidad".

En este punto, PP, Cs y Vox han criticado al Gobierno y especialmente a Sanidad por su "maltrato" al sector del ocio nocturno y por ser una de las comunidades "con mayores restricciones" y "la última" en volver a la nueva normalidad.

Además, han tachado de "ridículas" las ayudas que han llegado hasta el momento a estos negocios" y creen que las anunciadas recientemente de 30.000 euros para 27 locales de ocio nocturno no llegarán a tiempo para "salvar la vida" a muchos.

Por su parte, PRC y PSOE han remarcado que todas las restricciones se han aplicado conforme al criterio de los técnicos y "han dado resultados", ya que Cantabria es la comunidad con menor letalidad del virus y una de las pocas en las que "no ha colapsado" la atención sanitaria durante la pandemia.

DERECHOS LGTBI

Por otro lado, el Pleno también ha aprobado una proposición no de ley (PNL) presentada por los socialistas para mostrar su solidaridad con el colectivo LGTBI ante las agresiones que "no dejan de aumentar". Ésta ha salido adelante con el voto de PRC, PSOE y Cs, con la abstención del PP y con el voto en contra de Vox.

La iniciativa traslada el "firme compromiso" de la Cámara con la igualdad, los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo, e insta al Gobierno regional a reconocer la 'LGTBIfobia' y a poner en marcha de campañas de sensibilización e información, así como al Gobierno de España a agilizar el proceso de tramitación del anteproyecto de ley LGTBI.

Estos principios han sido apoyados por todos los grupos salvo Vox, que ha negado el derecho a la autodeterminación de género porque cree que forma parte de "modelo social que la izquierda pretende imponer" y que se basa en la "división" de la sociedad. "Negamos que exista el derecho a la autodeterminación de genero porque un deseo no cambia la identidad de la persona", ya que, de existir, también "podría hablarse de la autopercepción de la raza, la nacionalidad o la edad", ha argumentado el partido.

Y desde el PP han reivindicado los derechos del colectivo y condenado "cualquier acto de violencia", pero se han abstenido por el último punto de la PNL, que supone dar apoyo a un anteproyecto de ley que "desconocen" y presentado a nivel nacional "por quienes no negocian, no aceptan la diversidad de criterios, no buscan el encuentro sino el sometimiento", han dicho en referencia a Unidas Podemos.