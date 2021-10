Jesús Mariñas anuncia que tiene cáncer de vejiga: "Lo voy a superar"

Jesús Mariñas, apartado desde hace algún tiempo del foco mediático, atraviesa un delicado estado de salud del que ha hablado en exclusiva para la revista Diez Minutos. En una entrevista muy personal, el veterano periodista desvela que tiene cáncer. "Tengo cáncer de vejiga y lo voy a superar", confiesa.

Según cuenta, hace algo más de dos meses le dieron el diagnóstico y que él recibió encogiéndose de hombros, "porque hay que admitirlo y hay que luchar y superarlo".

"A mí decir que tengo cáncer es como decir que me voy a morir mañana. Yo soy de otra época y tengo otra mentalidad, me asusta la palabra cáncer. Creo que eso le ocurre, sobre todo, a la gente de mi generación", admite.

"Estoy seguro de que voy a salir de esta"

Eso sí, encara con valentía y optimismo su lucha. "Estoy seguro de que voy a salir de esta". Por eso, cuenta, no tiene miedo a lo que venga. "No (tiene miedo a la muerte), y pienso mucho en la muerte. Pero no le tengo miedo porque nunca la he pasado. Cuando me toque ya te lo podré decir".

El televisivo, de 79 años, dice que a su lado tiene a Elio, su marido, que "es la persona fundamental" en su vida. Con él, confiesa, ha aprendido "a ser más comprensivo, a entender mejor a la gente" y a cabrearse "menos" por las cosas. "Yo soy muy impulsivo y no es bueno. Gracias a Elio he aprendido a contenerme", dice.