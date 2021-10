Despiden a una presentadora de informativos en EE UU por negarse a recibir la vacuna contra la Covid-19

Una presentadora de noticias de una cadena de televisión del estado de Mississippi ha sido despedida de su puesto después de negarse a recibir la vacuna contra la Covid-19.

Tal y como recoge el Daily Mail, Meggan Gray, de 40 años, se despidió del programa Good Morning Mississippi diciendo que quería "tomarse un momento y hacerles saber que, honestamente, no sé lo que me depara el futuro en lo que respecta a mi carrera aquí en WLOX".

"Y sentí que les debía... tomarme un momento mientras tuve la oportunidad de darles las gracias por permitirme entrar a sus hogares durante los últimos años", dijo, visiblemente emocionada.

"He tenido una carrera maravillosa de 18 años aquí, y estoy muy agradecido por cada momento. Muchas gracias". Al día siguiente, por primera vez en 14 años, no apareció detrás de la mesa del presentador.

Posteriormente, usó su cuenta de Facebook para explicar que fue despedida de su trabajo porque se negó a cumplir con un mandato de la empresa matriz de WLOX, Gray Television, que requiere que todos los miembros del personal, contratistas y visitantes estén completamente vacunados antes del 1 de octubre.

"Mi padre siempre me ha enseñado: la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando", escribió. "Siempre he vivido de acuerdo con eso, pero en este caso particular, hay mucha gente mirando", dijo.

"Es por eso que me siento obligada a transmitir la verdad y explicar por qué ya no me veréis en WLOX", continuó. "No estoy vacunada y, por lo tanto, ya no soy elegible para trabajar con Grey Television o cualquiera de sus estaciones", confirmó.

"Antes de continuar, déjenme dejarlo claro: no estoy aquí para iniciar un debate sobre la vacuna", dijo Meggan Gray. "Respeto la decisión de una persona de vacunarse. Creo que una de las mejores cosas de ser estadounidense es disfrutar de ciertos derechos, incluidos los relacionados con las decisiones de salud personal", dijo, y agregó: "Antes de que GrayTV ordenara esta política de vacunación, tomé la decisión informada de no recibir la vacuna".

La periodista dijo que "ya sobrevivió a un caso de Covid-19" y que "hay otras razones más poderosas que llevaron a mi decisión personal", aunque no entró en detalles sobre esas razones.

"Sé que habrá personas que no estén de acuerdo conmigo o que no comprendan mis razones", señaló. "Eso es totalmente comprensible porque es un derecho protegido del que disfrutan", añadió.

"Además, es una decisión personal de cada estadounidense; pero en mi opinión, la decisión forzada de decidir entre una vacuna y el sustento de un individuo es un precedente peligroso. Desafortunadamente, debido a mi decisión sobre la vacunación, me enfrenté al despido. La decisión fue difícil porque sabía que me afectaría a mí y a mi familia", escribió Meggan. "Mis opciones fueron seguir el mandato o perder mi carrera en WLOX", dijo.

"Por favor, sepan que intenté todo lo posible para mantener mi trabajo, incluida la oferta de hacerme la prueba semanalmente. Mis solicitudes fueron denegadas", dijo. 'Me duele decir adiós; duele separarse en estos términos", concluyó Meggan Gray en la publicación de Facebook el viernes. "Sin embargo, sé en mi corazón que es la decisión correcta para mí y mi familia. Puede que haya perdido mi trabajo, pero conservé mi integridad", concluyó.