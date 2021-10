El rector de la ULPGC cree que la ley de universidades "no es suficientemente innovadora" pero es "mejor que nada"

Además, ha reivindicado que la universidad debe tener un papel social más relevante, tomando parte en las decisiones políticas de interés público, pero también que necesitan "más dinero" y, sobre todo, que les permitan flexibilidad y les dejen gestionar.

"Podemos apoyar propuestas, amparar debates, participar en la toma de decisiones y compatibilizar ser muy rigurosos con ser muy empáticos en la gobernanza", aclaró el rector de una de las dos universidades públicas canarias en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del inicio del curso y de los poco más de 6 meses que lleva al frente de la institución.

Serra mantuvo que el nuevo texto de la ley de universidades "aporta mejoras que duda cabe", pero "no es suficientemente innovadora" y contiene apenas un "concepto básico de financiación", cuyo desarrollo final, además, depende única y exclusivamente de las comunidades autónomas.

"Deberíamos estar mejor financiados, pero no todo es dinero. Es evidente que la financiación es un tema significativo, pero hace falta apoyo, sensibilidad y ser una prioridad para los gobiernos autonómicos", argumentó.

Para el rector, mientras se les "vea como gasto y no como inversión no habremos entendido nada". Situación en la que aún está Canarias, argumentó, no como otras regiones que sí "lo han entendido" e "invertido en programas específicos, internacionalización, talento o grupos de excelencia".

"Si hay voluntad, se nota. Y se entiende cuando dentro de la administración hay personas que toman decisiones y conocen la universidad. Hay consejeros en algunas comunidades autónomas que han sido claves para el desarrollado de sus respectivas universidades", mantuvo.

Serra citó como casos de éxito el de Cataluña con Andreu Mas-Colell, que fue consejero de Universidades de 2000 a 2003 y de Economía y Conocimiento de 2010 a 2016, así como el recorrido histórico realizado en la materia por Navarra o País Vasco.

QUIERE QUE ULPGC Y ULL VAYAN "JUNTAS" PARA APROVECHAR RECURSOS

"Tienen más capacidad de organización, redes de universidades dentro de las comunidades autónomas y actúan con liderazgo", incidió. En el caso de Canarias, Serra explicó que defiende "ir con la Universidad de La Laguna, juntos" pero que hasta el momento "no hay ninguna plataforma" que les "permita aprovechar mejor los recursos".

Cree el rector de la universidad oriental que "se pone" a la ULL y a la ULPGC "un poco a competir" y que eso "no tiene ningún sentido": "Tiene que superarse esa rivalidad en esta CCAA. Lo que hay que mejorar es la competitividad de ambas universidades y no creo que se presente este modelo competitivo", lamentó.

El rector se quejó también de que se deje a las universidades "al margen de captar" los nuevos fondos europeos de competitividad, mientras que cualquier "pequeño municipio" puede hacerlo; y protestó también por el filtro que algunas partidas que van a las universidades sufren al llegar a la comunidad autónoma. "Llegaron menos de la mitad" de las ayudas fijadas por el ministerio ante el COVID, aseveró.

Pese a todo ello, se declaró "positivo" ante la nueva ley, porque es "necesaria" y "mejor esto que nada", pero remarcó que el marco universitario "no está suficientemente resuelto" e incidió en que si tienen que competir con los centros privados lo "lógico" es que tuvieran un "presupuesto por alumno similar".

QUIERE UN PRESUPUESTO POR ALUMNO "SIMILAR" AL DE LAS PRIVADAS

Entre sus principales objetivos están "tender puentes con la Formación Profesional (FP), "no dejar que la privada" les "pase por encima", la "internacionalización" y la "captación de talento de otros países", no solo con personal extranjero sino repatriando talento local.

Además, defendió que el modelo de estudiante está cambiando y que ahora no quieren "ni un puesto en la administración en general ni en una empresa", sino que "quiere ser emprendedor y crear", algo para lo que las "universidades deben dar una respuesta".

"Hay que pasar de solo contenidos a inocular formas de emprender o liderar un proyecto empresarial y llevarlo a buen puerto. Tenemos que ponernos las pilas e inculcar estas semillas de liderazgo, tractores de un proyecto, así como aprender a cómo se llama a las puertas de quien te puede ayudar a hacerlo", indicó.

Por último, garantizó que durante su mandato habrá "cambios profundos en la esfera de los títulos", con el ojo en nuevos planes de actuaciones y nuevas áreas de indudable interés, como las "matemáticas o la computación".

"También debemos ser capaces de mejorar la oferta de másteres habilitantes y en general, así como ahondar en la colaboración con la ULL para configurar un mapa de titulaciones regionales. Es lo que pretendemos y en eso la consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias tiene un papel importante", sentenció.

ANTE EL RETO DE RENOVAR UNA PLANTILLA "ENVEJECIDA"

Otro reto es el de "renovar la plantilla" y atraer "jóvenes y buenos docentes" para el "relevo generacional" de una plantilla como la de la ULPGC que reconoció está "envejecida": "Empezando por mi que ya tengo 62 años", mantuvo.

Remodelar edificios, reactivar el campus, abrir de nuevo todas las cafeterías, un pequeño centro comercial en el campus de Tafira, mejorar el trabajo con el deporte o la cultura serán parte del "cambio disruptivo" que esperar lograr para empujar a la ULPGC hasta convertirse en una institución de "más calidad que escale puestos en las clasificaciones internacionales". "Lo vamos a conseguir", concluyó.

C-LM CARGA CONTRA LA LEY DE UNIVERSIDADES: "UNA OPORTUNIDAD PERDIDA"

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Julián Garde, consideró durante una entrevista con Europa Press que el Anteproyecto de LOSU necesita una vuelta "completa e importante", pues adolece de componente académico y ha lamentado que, de momento, lo que ha conseguido "es poner a casi todo el mundo de acuerdo" para estar "en contra", ironizando con que este extremo "tiene su mérito".

Explicó el pasado 27 de septiembre que la LOSU es un requisito que la Unión Europea ha pedido a España para recibir parte de los fondos de reconstrucción pero remarcó que "da la sensación de que este es el único objetivo", lo que calificó de "duro".

Pese a admitir que el ministro del ramo, Manuel Castells, está convocando reuniones con todos los colectivos, el responsable de la institución académica castellanomanchega ha confesado tener un bajo porcentaje de esperanza en que, tras las reuniones y aportaciones de los expertos, el texto pueda mejorar.