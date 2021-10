El trabajo intergeneracional, "asignatura pendiente" del mercado laboral español

Puyol es coautor del libro 'El Mapa del Talento Senior', editado por el Centro de Investigación Ageingnomics Fundación MAPFRE, junto a Iñaki Ortega y Alfonso Jiménez. En él, se pone luz sobre los españoles activos de más de 55 años para luchar contra mitos y falsas percepciones.

En una entrevista a Europa Press, ha reconocido que "existe un cierto edadismo" y "hay una serie de tópicos a revisar como que son menos productivos, que están menos ilusionados o quitan puestos de trabajo y son más caros o están en niveles de capacitación menores".

"No creo que ninguna de estas afirmaciones responda a la realidad, hemos comprobado que no es cierto", ha aseverado al tiempo que ha indicado que "es verdad que conforme van acumulando años los sueldos son más altos, pero a veces no se valora que estarían dispuestos a remuneraciones más bajas ajustadas a un horario más reducido".

Así, ha explicado que en España "no hay costumbre de que los trabajadores mayores reduzcan su actividad en la fase final del trabajo".

Así, el noventa por ciento sigue trabajando a tiempo completo, a diferencia de lo que ocurre en otros países, donde al llegar a cierta edad hay una proporción más alta a tiempo parcial, por ejemplo en los países nórdicos.

"Yo creo que una de las cosas en las que las empresas españolas deberían apostar, de manera clara, es el trabajo intergeneracional", ha dicho al tiempo que ha considerado que la unión de personas junior y senior daría lugar a grupos de trabajo "muy positivos".

"La conjunción de lo que aportan los trabajadores junior, con una mayor capacidad tecnológica, y los mayores, con experiencia, conocimientos, y capacidad de relacionarse con instituciones sería muy positiva", ha dicho.

Así, ha hecho referencia a un trabajo anterior al libro 'Mapa del Talento Senior 2021' en el que se vio que no había muchos casos pero que, cuando los hay, "las empresas están muy satisfechas".

El libro relata cómo se está observando que España tiene, cada vez, menos personas jóvenes como consecuencia de la caída de la natalidad y más personas mayores, como consecuencia del envejecimiento, y esas dos cosas se reflejan en el mercado laboral, con mayor presencia de mujeres que de hombres.

"Es un estudio del trabajo de estas personas tanto por cuenta ajena como propia", ha resaltado señalando cómo, con él, se comprueba que "si analizamos las tasas de desempleo de las personas entre 55 y 65 años se observa que son algo más bajas que las del conjunto".

Ha añadido que "cuando un trabajador mayor queda en desempleo le cuesta más incorporarse de nuevo" y, de este modo, "más del cuarenta por ciento, cincuenta por ciento en el caso de las mujeres, tardan dos años o mas en encontrar una ocupación".

Por tanto, "auque tengan cifras más bajas, cuando caen les cuesta mucho más tiempo y, algunos, probablemente no lo consiguen nunca".