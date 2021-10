Monedero quiere un Podemos "nave nodriza" que apoye a Yolanda Díaz y ante el que ella responda

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero abogó este viernes por un partido "fuerte" que "ayude" y sea "la nave nodriza" del "frente amplio" que pretende liderar la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, "una excelente candidatura" pero que necesita una organización detrás porque "es el partido el que posibilita esos cargos" y "los cargos institucionales tienen que tener libertad, pero tienen que responder al partido".

Monedero lanzó todos estos mensajes en la mesa de debate Tomar partido de la Universidad de Otoño de Podemos, que se celebra hasta el domingo en varios recintos de Rivas-Vaciamadrid. En concreto, esta la describió como "una de las mesas más urgentes" para Podemos, y defendió su tesis de "partido-movimiento, que es distinto del partido clásico” que tiende a la militarización electoral. Reconoció que Podemos adoptó este modelo militarizado para "competir con el bipartidismo", al "precio altísimo" de perder elementos horizontales y conexión con la sociedad civil.

Ahora, continuó en referencia a Yolanda Díaz, "tenemos una candidatura excelente, y está todo lo demás por establecer". Aunque prometió dar su opinión sobre cómo debe establecerse al final de la mesa, dejó también unas pinceladas en su intervención inicial.

Así, lamentó que, al pasar los líderes de los partidos a las instituciones, que se conforman como un cártel, "perdemos la ocasión de escuchar a los movimientos de la calle", de manera que "hay que romper con esa cartelización y regresar a ese partido movimiento" que mantenga "un pie constante en las calles".

No llegó a criticar que los ministros y diputados se alejen de los ciudadanos, sino que diagnosticó que "lo institucional se come el tiempo de nuestros cargos públicos", y que "esa falta de comunicación genera desavenencias entre las familias que forman los partidos políticos", pues "siempre hay familias en los partidos", como en todos los colectivos humanos.

Poco después, dejó caer que "quienes han acumulado mucha ira" contra otras familias políticas "tienen que ponerse un poco de lado", un comentario que pudo referirse a varios líderes, entre ellos el portavoz de Más País en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ante una eventual reunificación del espacio de la izquierda.

Las plataformas

En un inciso a otra intervención, Monedero quiso precisar que en su frase de este viernes por la mañana de que los trotskistas y las drag queens tienen en común su gusto por las plataformas no se refería a Yolanda Díaz, sino a que “para la construcción del frente amplio” que propugna "tiene que ponerse de lado cualquiera que no ayude o que ponga palos en las ruedas". Incluso dijo que la retirada de Pablo Iglesias abría la posibilidad de una organización más horizontal y coral como la que él mismo quiere.

Volviendo al hilo anterior, advirtió también del riesgo de que el que ocupa un cargo público "acumula mucha información", de forma que las opiniones de los miembros del partido que no están en esos opuestos resultan irrelevantes. Así, describió como "una asignatura pendiente que la gente que se dedica al partido tenga reconocimiento".

Por eso, dijo, él ha planteado para Podemos "un modelo que funciona en el País Vasco", en referencia a la bicefalia entre el Gobierno y el partido, y siguió reivindicando la importancia de éste último. "Sin el partido nadie es presidente o ministro, es el partido el que posibilita esos cargos", postuló, y de ahí desembocó en que "los cargos institucionales tienen que tener libertad, pero tienen que responder al partido", porque, de lo contrario, preguntó, "¿Qué tipo de responsabilidad puedes pedir a un cargo que se puede ir por peteneras?".

En su intervención final, el cofundador de Podemos insistió: "Necesitamos el partido, pero no somos patriotas del partido. Si encontráramos una fórmula mejor, todos iríamos a esta otra fórmula". Según razonó, "sin tener partido, sin tener militancia, es muy complicado que los mensajes calen". Por eso, antes que un medio de comunicación, dijo que quiere, "sobre todo, un partido".

Monedero aseguró que "Podemos siempre ha sumado, desde el comienzo", y que le "parece estupendo el frente amplio", pero "Podemos tiene que ser la nave nodriza". Auguró que "nos van a querer poner en contradicción con Yolanda Díaz" y advirtió de que "no lo van a lograr".

Según dijo, Díaz "es para todos nosotros la mejor candidata" y "tenemos que aportarle un partido fuerte que le ayude". Y, a la vez, "ubicarnos en el territorio, formarnos", y no perder la alegría, porque "los que nos quieren poner a pelear con Yolanda nos quieren quitar la alegría".

La secretaria de Organización, Lilith Vestrynge, subrayó que "a los partidos de izquierda siempre se nos exige que nos refundemos y nos reinventemos", algo que "no nos viene mal y no hemos dejado de hacerlo nunca", porque “es lo que nos ha mantenido vivos". Coincidió con Monedero en que "no es fácil surfear" la contradicción de estar en el Gobierno y a la vez pretender más, como cuando Iglesias cuestionaba desde la Vicepresidencia que hubiera una democracia plena en España.

Igualmente, coincidió en el problema de que llevar a los dirigentes del partido al Gobierno vacía al primero, y en que hay que recuperar el contacto con la calle. Sin embargo, a la vez abogó por recuperar el contacto "con la gente que hemos perdido estos años y que estuvo en el germen de este partido", lo que también podría incluir al sector de Errejón.