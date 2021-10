El Gobierno de Canarias espera que los PGE 2022 recojan los "elementos clave" para las islas

En este sentido, apuntó que el asunto no se trató durante la reunión de los consejeros y recordó que se no se podrá conocer el contenido completo del presupuesto hasta que se haga público este miércoles, 13 de octubre.

"Pero gracias a las conversaciones que se han mantenido en las últimas semanas entre los departamentos del Gobierno de Canarias y sus correlativos Ministerios, junto a las consultas realizadas, consideramos que muchos de los elementos clave para Canarias parece que van a estar recogidos correctamente", señaló.

Olivera explicó que el Ejecutivo regional ha hecho un seguimiento "especialmente cercano" al tema de la tributación mínima y se remontó al PGE 2019, en el que se propuso una redacción "que resultaba incompleta" porque había algunos incentivos que no se veían afectados por la redacción dada -entre ellos la RIC y la Zona Especial Canaria- pero había otros como las deducciones y las bonificaciones "que sí quedaban mermados o truncados por la redacción que se había hecho".

"Se trabajó para corregir esto pero nunca vio la luz porque esos proyectos de ley no llegaron a transformarse en ley al no aprobarse nunca y convocarse luego elecciones generales", comentó.

El viceconsejero advirtió que en esta ocasión se ha trasladado al Ministerio de Hacienda la preocupación de Canarias al respecto, confiando en que la redacción en el PGE 2022 "sea la adecuada para que no afecte a ninguno de los elementos de nuestro REF" pese que no poder dar certezas al no conocerse aún el documento.