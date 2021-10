Aprovat el decret pel qual es creen els òrgans que canalitzaran els fons europeus per a la recuperació econòmica

Aquest decret del Consell té per objecte crear els òrgans de gobernanza i regular les seues funcions, composició i funcionament, a fi d'assegurar la coordinació i col·laboració entre els diferents nivells de les administracions públiques i amb les entitats públiques i privades per a l'impuls de projectes transformadors en el marc de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació.

Aquests òrgans d'execució, gestió i control garantiran la continuïtat en el temps de les actuacions que es duguen a terme en honor d'aconseguir els objectius de recuperació econòmica i aconseguir una Comunitat Valenciana més verda, digital, igualitària i cohesionada des del punt de vista social i territorial.

L'Estratègia Valenciana per a la Recuperació és el document estratègic mitjançant el qual es traslladen i adapten els grans instruments europeus, en particular l'Instrument Europeu de Recuperació 'Next Generation EU', a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per a respondre el repte de la recuperació econòmica, social i ambiental que requereix la situació actual.

D'aquesta forma, el decret representa un pas més del Govern valencià per a afermar la seua gestió quant a l'aprofitament eficaç dels fons, d'acord amb les polítiques públiques impulsades des del Govern d'Espanya a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, 'Espanya Pot', aprovat per la Comissió Europea el 16 de juny de 2021.

Entre els objectius de l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació figuren el de mobilitzar la inversió privada i la participació de tots els agents econòmics i socials, per a avançar conjuntament en la recuperació de la societat valenciana després de la pandèmia.