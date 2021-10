Barcelona introduce "cambios radicales" en la recogida puerta a puerta en Sant Andreu y aplaza la segunda fase

Tras las quejas vecinales que ha generado en los últimos meses el sistema de recogida puerta a puerta en el distrito barcelonés de Sant Andreu, el Ayuntamiento ha anunciado este viernes "cambios radicales" en el procedimiento, en palabras del concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. Además, ha aplazado 'sine die' la segunda fase de su implantación, que en un principio estaba previsto que empezara el 18 de octubre. Asimismo, el consistorio ha informado de que se aplicarán reducciones en la tasa de recogida de residuos para premiar a quienes más fracción orgánica aportan.

Todos estos anuncios llegan después de que esta misma semana el Ayuntamiento haya aparcado la ampliación del puerta a puerta a los barrios de Horta y Sant Antoni, previstos a finales de 2021 y a principios de 2022 respectivamente, hasta ver cómo se consolida en Sant Andreu. Badia ha subrayado que no quieren establecer un calendario "por encima de los vecinos" y que cuando los datos indiquen que el servicio funciona correctamente se seguirá desplegando por otras zonas de la ciudad.

Entre las modificaciones que se introducirán está la eliminación de la aportación de residuos orgánicos en cubos en la calle. Se instalarán de forma progresiva un total de 56 buzones de orgánica, que se sumarán a los 22 que ya están en funcionamiento, y posteriormente, durante el mes de enero, se colocarán también 15 contenedores inteligentes de fracción orgánica. Badia lo ha justificado porque el sistema de recogida de este tipo de residuos es el que más quejas motiva, al ser los que más se generan.

Además, los ocho buzones con llavero electrónicos destinados a pañales en marcha desde septiembre se podrán usar también para depositar artículos textiles de higiene íntima femenina.

Las demás fracciones se mantienen como estaba previsto. La fracción restos y el papel y el cartón se recogen en la puerta una vez por semana, los reciclables, dos veces por semana y el vidrio, en contenedor ordinario en la calle.

A partir del 18 de octubre, asimismo, se iniciará el cambio de vehículos que se llevan los residuos, lo que reducirá el impacto sonoro en la zona.

El Ayuntamiento establecerá, a partir de 2022, un 20% de reducción de la tasa de recogida para aquellos vecinos que tengan un sistema individualizado, como los de Sant Andreu, si hacen más de 40 aportaciones anuales de la fracción orgánica. Esta propuesta se llevará al pleno en el marco de aprobación de las ordenanzas fiscales correspondientes al año próximo.

Esta reducción se añade a las previstas por uso de los puntos verdes, que varían entre un 1% de disminución por dos aportaciones anuales y un 14% por 15 o más. Para poder acogerse a la rebaja de la tasa por uso del punto verde, hay que tener una tarjeta metropolitana, que se puede tramitar de forma gratuita vía web.

Badia ha indicado que el puerta a puerta de Sant Andreu ha logrado una participación estable de alrededor del 75% del vecindario y ha permitido hacer un salto cuantitativo y cualitativo en la recogida selectiva, que ya llega hasta el 79,5%. Ha dicho, asimismo, que no se prevé sancionar a quienes no contribuyen. "No vamos en esta línea", ha apuntado, tras lo que ha añadido que el consistorio apuesta más por la educación.

Objetivo europeo: 55% de recogida selectiva en 2025

La Directiva europea 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, el Programa Metropolitano de Prevención y Gestión de Recursos y Residuos Municipales 2017-2025 (PREMET25) y el Acuerdo Metropolitano por el Residuo Cero de febrero de 2019, marcan como objetivo llegar al 55% de recogida selectiva en 2025, el 60% en 2030 y el 65% en 2035.

Actualmente en Barcelona se encuentra estancada alrededor del 38%. Cada habitante genera cada año un total de 493 kilos de residuos, de los cuales 308 se recogen como fracción no selectiva, es decir, fracción rechazo. La recogida selectiva y el reciclaje son la opción que más se compromete con la reducción de las emisiones.

Además, según el Ayuntamiento, separar los residuos en las diferentes fracciones abarata de forma notable el coste económico de la gestión. Cuando no se separa, el proceso de recoger y reciclar tiene un coste más alto por habitante. El coste actual (con el 38% de selectiva) de la recogida de residuos en la ciudad se sitúa en los 191 euros por hogar y año. Si la recogida selectiva se situara en el 60%, el precio bajaría a 163 euros por hogar y año y al 70%, a 150 euros por año y hogar.

En el conjunto de Cataluña el índice de recogida selectiva está situado alrededor del 44,8%. Ahora más de 230 municipios tienen el sistema puerta a puerta implantado, que supone dar servicio a 600.000 habitantes. Más de 130 localidades están haciendo las tareas previas para implantar la recogida puerta a puerta durante los años 2021, 2022 y 2023.