València aconsegueix un rècord d'inversió autoritzada a 30 de setembre

L'Ajuntament de València ha autoritzat, a 30 de setembre, un total de 117,51 milions en inversions, “una xifra que no s'havia aconseguit mai a aquestes altures de l'any”, segons ha explicat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán. El volum d'inversions autoritzades supera en una mica més de quatre milions el nivell registrat en 2020, quan es va establir l'anterior rècord d'inversions autoritzades a la mateixa data, i multiplica per dos les dades del mateix mes en 2015.

“Els 117,51 milions d'euros autoritzats fins hui suposen una fita històrica en els comptes de l'Ajuntament de València, ja que només fins al mes de setembre s'ha autoritzat el doble d'inversions que les registrades, per exemple, per a tot l'exercici de 2013, quan es van consignar un total anual de 58,61 milions d'euros”, ha explicat l’edil.

El regidor ha destacat l'alt volum d'inversió aconseguit a 30 de setembre amb xifres rècord en el consistori en un any clau per a la recuperació dels efectes de la pandèmia.

“A 30 de setembre, hem autoritzat ja 117 milions d'euros en execució d'inversions, la qual cosa suposa la xifra més alta de la història en este mes a l'Ajuntament de València o, per exemple, multiplicar per més de dos aquella inversió que es realitzava abans que hi haguera un canvi de govern. En aquest any de la covid, l’Ajuntament és exemple per haver fet un pressupost expansiu i per estar donant no solament més ajudes que ningú sinó també més volum d'inversió per a poder reactivar l'economia de la ciutat”, ha indicat.