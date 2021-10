Mas recurrirá la condena por el 9-N a la justicia europea, pero exige poder ver la sentencia del TC primero

El expresident de la Generalitat Artur Mas tiene previsto recurrir a la justicia europea la sentencia del 9-N que le condena a un año y un mes de inhabilitación y que el Tribunal Constitucional avaló el pasado miércoles al rechazar su recurso.

Con todo y con ello, el expresident ha asegurado en una entrevista a Ser Catalunya que ni él ni su abogado han recibido ninguna notificación del TC, sino que se han enterado por la prensa. Por eso, según ha explicado, esperará a poder leer primero la argumentación del tribunal antes de decidir qué defensa hará ante las instancias europeas. "Es la única esperanza que podemos tener", ha expresado.

Mas ha denunciado que el hecho de que haya conocido la decisión del TC por la prensa es una muestra del "deterioro y la degradación" del estado de derecho. "Si en el derecho no se mantienen las formas, no es derecho", ha insistido.

El expresident de la Generalitat ha admitido que le ha "sorprendido" y que le "rechina" que el TC "no haya tenido en cuenta para nada" el recurso que presentó, pero ha dicho que ya analizará la decisión una vez le hagan llegar la sentencia.

"Desde el primer momento nosotros levantamos la bandera del diálogo y nos quejamos de que no había nadie al otro lado para hablar; ahora, cuando hay alguien, aunque que no te fíes de las consecuencias tú has de estar"

Mas ha reconocido que en el pasado él era de los que "pensaba que el sistema judicial era garantista y protegía los derechos de las personas tuviesen las ideas que tuviesen", pero ha remarcado que desde el inicio del 'procés' independentista se ha convertido "en escéptico total" respecto a las garantías que ofrecen "determinados estamentos del sistema judicial".

"En el tema político las garantías saltan por los aires", ha apuntado, y ha remarcado la "bofetada" que a su parecer recibe la justicia española en cada resolución en favor de Carles Puigdemont en Europa.

Mesa de diálogo

El expresident de la Generalitat también se ha referido a la mesa de diálogo para resolver el conflicto político y ha remarcado que, aunque es "escéptico", cree que hay que sentarse en la negociación. "Desde el primer momento nosotros levantamos la bandera del diálogo y nos quejamos de que no había nadie al otro lado para hablar; ahora, cuando hay alguien, aunque que no te fíes de las consecuencias tú has de estar", ha argumentado.

Mas ha rechazado vincular la decisión del TC a la mesa de diálogo y ha insistido en separar "completamente" el funcionamiento del sistema judicial y la negociación entre gobiernos. "No nos hemos de confundir, una cosa son los gobiernos y otra los demás organismos del Estado, que actúan de manera absolutamente autónoma", ha añadido.