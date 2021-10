Foro destaca que la reforma no se puede limitar a la lengua y que Podemos e IU no pueden marcar los tiempos

En declaraciones a Europa Press, Pumares se ha posicionado sobre las declaraciones del presidente Adrián Barbón este miércoles en el Pleno de la Junta General acerca de una reforma del Estatuto de Autonomía que incluyera solo la oficialidad.

Pumares quiso puntualizar que "la reforma del Estatuto no se va a limitar a la 'llingua'". "IU tiene dos diputados, y con Podemos suman 6 por lo que no puede pretender marcar el paso ni los tiempos a los demás partidos", ha señalado, para advertir que "desde luego, a Foro Asturias no lo va a hacer".

En cuanto a los plazos que maneja Izquierda Unida, Pumares ha indicado que "son suyos, pero en ningún caso van a afectar a las decisiones de la comisión directiva de nuestro partido"