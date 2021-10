Kylie Jenner se apunta a la 'spooky season' y lanza una nueva línea de maquillaje inspirada en Freddy Krueger

Con octubre apenas empezando, las marcas ya arrancan motores y se preparan para celebrar la noche de Halloween por todo lo alto. Bautizado este mes como la "spooky season" (temporada espeluznante), octubre se llena de maratones de películas terroríficas, compras de disfraces escalofriantes y tutoriales de maquillaje estremecedores.

Muchas marcas aprovechan esta temporada para lanzar colecciones inspiradas en todo lo que tiene que ver con el cine y series de terror, entre ellas, Kylie Cosmetics. La pequeña de las Kardashian ha anunciado una nueva colección en colaboración con alguien muy especial: Freddy Krueger.

El protagonista de Pesadilla en Elm Street, una de las sagas slasher más reconocidas de la historia, ha servido de inspiración a Kylie Jenner para crear una línea de maquillaje temática que va a quitar el sueño a más de uno.

Para presentarlo, Kylie ha optado por un vídeo bastante gore donde aparecen primeros planos de su cuerpo bañados en sangre, con la nana infantil terrorífica que fue el tema principal de la película: uno, dos, Freddy viene a por ti...

La empresaria aparece en otra imagen luciendo un mono desgarrador de color nude y rojo, acompañado de unas uñas kilométricas de color plata que emulan las garras del personaje de ficción.

La colección cápsula Kylie x A nightmare on Elm Street (título de la película original) está compuesta por una paleta de sombras con los colores principales del filme, con rojizos brillantes y colores tierra, entre los que no puede faltar el verde profundo de las rayas del jersey de Freddy Krueger.

Paleta de sombras de 'Kylie x A nightmare on Elm Street'. kyliejenner/INSTAGRAM

Como no podía ser de otra manera, a la paleta le acompañan tres glosses en rojo, rosa y frambuesa, con nombres que hacen referencia a la película, como "Never sleep again" (no volver a dormir nunca) "Only a dream" (solo es un sueño) y "Elm Street".

Glosses de la colección 'Kylie x A nightmare on Elm Street'. kyliejenner/INSTAGRAM

Aprovechando la ocasión, la empresaria ha lanzado también un tinte rojo de mejillas y labios en formato gelatinoso, pero que promete un acabado natural en el rostro.

Finalmente, la colección se completa con unas pestañas postizas más naturales de lo que cabría esperar, organizadas en tandas de tres y con una longitud considerable.

Tinte de labios y mejillas de 'Kylie x A nightmare on Elm Street'. kyliejenner/INSTAGRAM

La colección saldrá a la venta el próximo martes 12 de octubre y, aunque todavía no se sabe el precio de los artículos, a juzgar por los comentarios que se pueden encontrar en las publicaciones de Instagram de Kylie Jenner sobre Kylie x A nightmare on Elm Street, va a ser todo un éxito.