El Gobierno de La Rioja subvencionará proyectos de sensibilización sobre crisis y migraciones climáticas

El Gobierno de La Rioja ha aprobado una línea de subvención de 188.000 euros dentro del programa 'Mindchangers: Regions and youth for Planet and People' para formar y sensibilizar a los jóvenes sobre los retos de la crisis climática y el fenómeno de las migraciones generadas por esta.