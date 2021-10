El Museo de Navarra presenta las nuevas adquisiciones de su colección permanente en la exposición 'Catorce más'

El acto de presentación, celebrado en el Museo, ha contado con la participación del director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía; la directora del Museo de Navarra, Mercedes Jover; y la comisaria de la exhibición, Marta Arriola.

La autoría de las adquisiciones corresponde a los siguientes artistas navarros: Alfonso Ascunce, Alicia Osés, Amaia Molinet, Angela Moreno, Clemente Bernad, Elba Martínez, Fermín Jiménez Landa, Greta Alfaro, June Crespo, Lorea Alfaro, Miren Doiz, Patxi Araujo, Teresa Sabaté, Txuspo Poyo, ha indicado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Se trata de autores vivos de distintas generaciones, en su mayoría sin obra o deficientemente representados en las colecciones públicas navarras. Destaca la autoría femenina, (el 64% del total) sobre la masculina (36%). En este sentido, desde la organización señalan que han buscado "contribuir a paliar el déficit histórico de representación de obras de mujeres artistas en las colecciones museísticas".

También subrayan que, aunque las obras "ahora se presentan de forma temporal, ya son parte de nuestro patrimonio para siempre". Por ello, por primera vez la muestra se ha querido desplazar de la sala habitual para exposiciones temporales, y, en su lugar, se ha propuesto un recorrido expositivo distribuido a lo largo de todas las plantas del museo.

"Durante estos meses, vamos a poder ver las adquisiciones compartiendo espacios del Museo que acogen tantas otras obras que están en nuestro imaginario", han apuntado. Esta idea es coherente con la ruptura de la presentación cronológica de la exposición permanente del proyecto de renovación 'Todo el arte es contemporáneo', puesto en marcha por el Museo en 2018.

El proceso de adquisición de las piezas tuvo lugar en 2020, cuando la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana puso en marcha diversas medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales que la crisis generada por el COVID-19 ha tenido en el sector cultural, con una incidencia especialmente grave en el grupo de las Artes Visuales.

Una de estas medidas fue la creación de un programa de adquisición de obras de arte de autoría navarra, con destino a integrarse en las colecciones de los museos forales y con las que se realizarán proyectos de difusión en torno al Arte Contemporáneo.

El presupuesto dedicado al programa se ejecutó en su totalidad, siendo el gasto conjunto destinado a la adquisición de obras de 90.105 euros. De este gasto, 51.105 € corresponde a obras realizadas por artistas mujeres (57%). El Museo de Navarra no llevaba a cabo una compra de estas características desde el año 2011.

LAS OBRAS

Entre las obras hay cuatro vídeo creaciones: 'Decimocuarta estación', de Greta Alfaro (2019); 'NLB', de Lorea Alfaro (2019); 'Me confunde todo pero sobre todo me confunde el mar', de Elba Martínez (2007-2020); y 'El cuerpo se hizo pantalla o las imágenes no caen del cielo', de Txuspo Poyo (2020).

Las pinturas compradas han sido tres: 'Interior' (óleo sobre lona), realizada en 2019 por Alfonso Ascunce; 'Cuadro 1' (óleo sobre lienzo), obra de 2011 de Alicia Osés; y 'Pamplona-Iruñea' (hilo y pintura sobre lienzo) de Teresa Sabaté, confeccionada en 2016.

El programa se completa con la serie de seis fotografías 'Donde habita el recuerdo', de Clemente Bernad (2004-2005), y el trabajo 'Es posible que la Tierra quisiera ser como antes de que existiera', de Amaia Molinet (2017). A ellas se añade la instalación performática 'Turba', realizada en 2014 por Patxi Araujo.

En el campo de la escultura, se ha seleccionado el trabajo de June Crespo 'Mismo calor' (2018) y 'Totem' de Miren Doiz (2020). A ellas se unen las obras de Angela Moreno 'Cuando los sueños van a los ojos y susurran caricias de mares agitados' (tejido, dibujo y grabado) realizada en 2020 y la obra de Fermín Jiménez Landa 'El nadador' (5 fotografías y un vídeo de 8 minutos y 54 segundos) realizada en 2013.

VISITAS ACOMPAÑADAS, MESA REDONDA Y CATÁLOGO

La comisaria de la exposición, Marta Arriola, realizará sendas visitas guiadas el 10 de octubre de 2021 y el 6 de marzo de 2022, primer y último domingo de la exposición, a las 12.30 horas. También habrá visitas acompañadas los domingos a las 12.30 horas.

El 27 de octubre, miércoles, se llevará a cabo una mesa redonda con miembros de la comisión de valoración. Además, se celebrará un encuentro con los y las artistas, en una fecha que se anunciará más adelante.

Próximamente se editará un catálogo de la exposición, que reunirá las fichas y fotografías de todas las obras, acompañadas de unos breves textos sobre sí mismos y su obra, redactados por los propios artistas, así como fotografías de la instalación de la exposición y un texto de la comisaria.