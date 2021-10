Rocío Flores acude al hospital a pocos días de su cumpleaños: "Llevo como una semana con una tos impresionante"

Octubre es un mes especial para Rocío Flores, pues no solo cumple años el día 13, sino que el 3 es el de Olga Moreno, mujer de su padre. Así lo mostró en Instagram con algunas imágenes en las que aparecía celebrando los 46 años de la ganadora de Supervivientes 2021.

Sin embargo, entre fiesta y fiesta, parece que la hija de Antonio David ha tenido un pequeño problema de salud y, a una semana de su cumpleaños, tuvo que acudir el lunes al hospital por la terrible molestia que tenía en la garganta.

"Estuve en el médico porque llevo como una semana con una tos impresionante. Y fui y me dijeron lo que me imaginaba, que tenía bronquitis", confirmó en sus stories de Instagram. "Además, tengo bastantes pitidos. Así que el médico me mandó antibiótico e inhaladores, porque como soy asmática".

'Stories' de Rocío Flores. ROTRECE / INSTAGRAM

Pero, aprovechando que estaba en sus redes sociales, le preguntó a sus más de 780.000 seguidores si conocían algunos remedios caseros para calmar la tos, además de lo que ya estaba haciendo, que era oler una cebolla.

Y, para su sorpresa, le llegaron algunos trucos de lo más extraños. Ella mostró que había optado por la miel con leche, pero le recomendaron cosas de todo tipo: desde consejos comunes como que comprara Vicks VapoRub, se pusiera un pañuelo bañado en alcohol de romero o bebiera una infusión tomillo con miel, hasta cosas más extrañas como meter la cabeza en el congelador o un chupito de ron seco.