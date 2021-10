Jennifer Lopez no acompaña a Ben Affleck al estreno de su última película... por no ver a George Clooney

Todo el mundo esperaba a la pareja de moda de la actualidad. No era para menos, se trataba del último film de Ben Affleck, titulado The tender bar, que ha recibido buenas críticas, sobre todo, a la dirección de George Clooney, que vuelve a ponerse tras las cámaras. Pero precisamente delante de ellas es donde Jennifer Lopez no quiere aparecer junto a él.

La artista neoyorquina no hizo acto de presencia en el estreno de la cinta en Los Ángeles a pesar de que era una de las personalidades más esperadas, que llegara de la mano de Affleck como ya hicieron en el Festival de Venecia. Pero tras quedarse en casa, varios medios se pusieron a investigar para conocer si había ocurrido algo entre ellos.

Y la respuesta la ha dado el diario The Sun, que confirma que entre JLo y el ganador del Oscar no ha ocurrido absolutamente nada, pero no se puede decir lo mismo entre la cantante de On the floor y el actor de Ocean's eleven. Jennifer Lopez y George Clooney no se soportan. Algo que sería más o menos vox pópuli en Hollywood pero que no ha sido hasta ahora que hay una fuente que lo confirma de cara al público.

"Es bien sabido que Jen no se llevó bien con George Clooney cuando rodaron juntos Un romance muy peligroso", explica el informante anónimo sobre el origen del conflicto, en la película de Steven Soderbergh rodada en 1998. "No se soportaban el uno al otro", detalla.

Out of Sight (1998) - Steven Soderbergh s. George Clooney, Jennifer Lopez, Dennis Farina, Michael Keaton, Vin Rhames, Catherine Keener, Luis Guzman, Albert Brooks, Steve Zahn, Don Cheadle, Isaiah Washington - 4/6 ♥ @ https://t.co/YRyhku40hn pic.twitter.com/OFzqjpuDiD — Film Excess (@FilmExcess) August 17, 2021

"Por lo que resulta muy gracioso que la nueva película de Ben sea precisamente con George. Es decir, que no es ninguna coincidencia que Jenifer no fuera fotografiada en la alfombra roja con Ben ni por supuesto posando con George y [su esposa] Amal", aclara la fuente anónima al citado medio.

Además, en su opinión, "los puentes tienen que ser reparados" cuanto antes, toda vez que la idea de Jennifer y Ben Affleck es marcharse a vivir juntos y que no será la primera vez que se darán este tipo de eventos en los que deban coincidir los tres. Eso sí, en público nunca han tenido malas palabras ni la diva del pop con Clooney ni al contrario.

Hay que matizar que JLo sí que ha visto el nuevo trabajo de su novio, dado que pocas horas antes asistió con Affleck a una función previa de la cinta y, según ha podido saber The Sun, estuvieron las casi dos horas de proyección tomados de la mano. Jennifer está apoyando en todo momento la carrera de Affleck, quien pronto tendrá que lidiar con otro estreno difícil, Deep Water, que rodó con su expareja, Ana de Armas.