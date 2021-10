Ben Affleck disfrutó convirtiéndose de nuevo en Batman para 'The Flash': "La anterior experiencia había sido difícil"

Como corresponde a alguien apodado 'Sadfleck' por las malas lenguas, Ben Affleck tiene fama de ser un sujeto poco efusivo y de gesto torvo. Un poco como Bruce Wayne, vaya. Así pues, saber que algo ha sido capaz de alegrarle las pajarillas siempre reconforta, sobre todo si ese "algo" ha sido interpretar de nuevo a Batman en The Flash.

Y no solo eso, sino que encarnar de nuevo al Señor de la Noche junto a Ezra Miller en la película de Andy Muschietti le ha servido para borrar el mal trago de Liga de la Justicia y su rodaje. "Ha sido una forma muy bonita de revisitarlo, dado que la anterior experiencia había sido difícil", señala el actor, añadiendo que reencontrarse con Miller y Jason Momoa le ha resultado muy agradable.

Para Affleck, la experiencia ha sido "realmente encantadora y divertida". Lo cual tiene su aquel, porque ahora estrena The Tender Bar, un drama dirigido por ese George Clooney con el que DC no ha contado para The Flash por quítame allá una coraza con pezones.

Eso sí: este buen rollo no evita que a Ben Affleck se le acabe viendo el pelo de la dehesa. "Seguro que ahora estoy bajo un contrato de confidencialidad del que no soy consciente y, como lo he violado diciendo esto, van a demandarme". Así da gusto: siempre optimista.