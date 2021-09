Como cuando aún estaban juntos a primeros de siglo y no había Instagram ni este culto a la inmediatez y la influencia de esta y otras redes sociales. Así están viviendo su nuevo romance, tan sonado por mediático, Ben Affleck y Jennifer Lopez. Porque era algo que se daba por hecho, pero es coger el smartphone, buscar su cuenta, mirar su seguidores y... no, no son followers el uno del otro.

Parece difícil que sea por un ojos que no ven, corazón que no siente, porque si algo tienen los dos en común es una vida privada que ha sido empero suficientemente pública como para que todo el mundo conozca al dedillo sus antiguas relaciones y quienes son los padres o las madres de sus respectivos hijos.

Pero sus fans están que no se lo creen, como si ya fuera imposible entender una relación sin las redes sociales de por medio. Novios, enamorados y juntos y revueltos, pero no en las redes, algo que ni el actor de 49 años ni la cantante de 52 han querido explicar por ahora, como tampoco sus representantes.

De hecho, el también director de cintas como Argo solamente sigue a 94 cuentas, entre las que se encuentran varias de deporte (Luis Figo, Tom Brady o su equipo, los Boston Red Sox), algunas revistas de actualidad, y compañeros y amigos de trabajo como Gal Gadot, Pedro Pascal, John Boyega, Barry Jenkins, Henry Cavill, Jason Momoa, Jodie Comer, Anne Hathaway o los presentadores Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel.

Pero ni rastro de JLo, quien, por su parte, sigue a algo más de 1.300 cuentas. Una lista también llena de celebrities, siendo su último follow, por ejemplo, a Jennifer Aniston. Que ninguno de los dos se siga, sobre todo la artista, tan activa en Instagram, ha hecho que surjan algunas teorías, como que es deliberada la idea, aunque no por un extraño romanticismo.

Según apuntan varios blogs y medios sensacionalistas norteamericanos, quitando la descabellada idea de que todo es un montaje para promocionar algo que aún no sabemos, lo más probable es que hayan comprobado de primera mano cómo las redes podrían ser otro hilo del que tirara la prensa del corazón y los paparazzis, por lo que evitan a toda costa ese acoso de la prensa.

De hecho, cuando JLo mantenía una relación con Álex Rodríguez, las apariciones de la pareja en las redes sociales eran muy comunes. Quizá para evitar esa manera de compartir su vida, Bennifer haya tomado esta relación y Jennifer Lopez haya dejado de seguir al comentarista de béisbol (y exestrella de los New York Yankees, equipo con el que mayor rivalidad tienen los Boston Red Sox...).