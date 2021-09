Primeras declaraciones de Ben Affleck sobre lo enamorado que está de Jennifer Lopez

Fueron los más fotografiados en el último Festival de Venecia. Allí Ben Affleck presentaba su siguiente película, The Last Duel, donde comparte protagonismo con Adam Driver, Jodie Comer y su gran amigo Matt Damon a las órdenes de Ridley Scott. Pero sin duda lo que querían inmortalizar los medios era a los enamorados de moda: el actor junto con Jennifer Lopez, un regreso de una de las parejas más mediáticas de primeros de siglo.

Ya ni se ocultan ni hay medias tintas, de ahí que el intérprete y director de 49 años haya dado unas declaraciones en las que muestra cómo es el amor que profesa por la cantante de 52, donde destaca que se vertebra en la devoción y admiración que sienten entre ellos.

Al menos la de Affleck es constatable. Sobre todo porque no solo cree que Lopez sea una de las grandes estrellas de la música de los últimos años, sino también por todo lo que representa. "Estoy anonadado por el efecto que tiene Jennifer en el mundo", ha asegurado el ganador del Oscar al semanario estadounidense Adweek.

"Yo como mucho, siendo artista, puedo hacer películas que emocionen a la gente. Pero Jennifer es que ha inspirado a un grupo tan grande de personas a sentir que sí que tienen un sitio en la mesa de este país...", ha declarado el actor de Perdida, Pearl Harbor o Argo.

"Ese es un efecto que pocas personas a lo largo de la historia se han echado a los hombros, uno que yo nunca conoceré y que solamente puedo apoyar y admirar desde el máximo respeto", ha añadido Affleck, que además también quiso hacer hincapié en cómo JLo es un modelo a seguir para muchas mujeres racializadas.

"Todo lo que puedo decir es que yo he visto de primera mano la diferencia que entraña la representación", ha explicado Affleck, "porque he visto una y otra y otra y otra vez a mujeres racializadas acercarse a Jennifer y decirle que es su ejemplo como mujer fuerte y exitosa y exigente". "Su participación en el mundo empresarial significa mucho para ellas", ha finalizado.

No hay que olvidar que, después de comprometerse en noviembre de 2002, Bennifer rompió como pareja definitivamente en enero de 2004. Sin embargo, esta nueva oportunidad que se están dando no solo es que vaya viento en popa, sino que no hay marcha atrás: no solo Jennifer ha pasado página y ha dejado de seguir a su ex, Álex Rodríguez, en redes sociales, es que se ha cazado a Affleck mirando anillos de compromiso. Y se habla de que están ya en negociaciones para comprar una mansión juntos en Los Ángeles.