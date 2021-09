Palmarés del Festival de Venecia 2021: Penélope Cruz gana el premio a Mejor actriz por 'Madres paralelas'

Como cada año, el desarrollo del Festival de Venecia se las ha apañado para ir protagonizando titulares prácticamente cada jornada. De este modo, la 78ª edición de la Mostra de Venecia ha alojado estrenos tan comentados como la Dune de Denis Villeneuve o El último duelo de Ridley Scott, mientras que títulos del calibre de The Card Counter a cargo de Paul Schrader, la Spencer de Pablo Larraín o la Última noche en el Soho de Edgar Wright recibían una gran atención con sus primeras críticas en las redes sociales. No obstante, ninguna de las películas mencionadas han acabado teniendo presencia en el palmarés.

Algo que, sin duda, constata la gran calidad de la Sección Oficial, que durante la ceremonia de clausura ha culminado con la Copa Volpi a mejor actriz para nuestra Penélope Cruz. Su interpretación en lo nuevo de Pedro Almodóvar había suscitado enormes elogios, aunque estos no han sido suficientes para que Madres paralelas rasque algún otro premio. En su lugar, la reflexiva Fue la mano de Dios de Pablo Sorrentino ha ganado tanto el Gran Premio del Jurado como el Marcello Mastroianni a actor emergente para el joven Filippo Scotti, mientras Jane Campion obtenía el León de Plata a la Mejor dirección por El poder del perro, que coprotagonizan Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons.

Por último, el premio principal del festival, el León de Oro, ha ido a parar a El acontecimiento de Audrey Diwan, drama francés ambientado en los años 60 que protagoniza Anamaria Vartolomei como una joven que trata de compaginar los estudios con su reciente maternidad. Puedes consultar el palmarés completo bajo estas líneas.

León de Oro: El acontecimiento de Audrey Diwan

Gran Premio del Jurado: Fue la mano de Dios de Paolo Sorrentino

León de Plata a la mejor dirección: Jane Campion por El poder del perro

Copa Volpi a la mejor actriz: Penélope Cruz por Madres paralelas

Copa Volpi al mejor actor: John Arcilla por On the Job: The Missing 8

Premio mejor guion: Maggie Gyllenhaal por The Lost Daughter

Premio Especial del Jurado: Il buco de Michelangelo Frammartino

Premio Marcello Mastroianni al actor o actriz emergente: Filippo Scotti por Fue la mano de Dios

Premio Luigi de Laurentiis a la Mejor Ópera Prima: Imaculat de Monica Stan y George Chiper-Lillemark

Premio Horizontes a la mejor película: Pilgrims de Laurynas Bareiša

Premio especial del jurado Horizontes: El gran movimiento de Kiro Russo

Premio Horizontes al Mejor director: Éric Gravel por À plein temps

Premio Horizontes a la Mejor actriz: Laure Calamy por À plein temps

Premio Horizontes al Mejor Actor: Piseth Chhun por White Building

Premio Horizontes al Mejor guion: Péter Kerekes e Ivan Ostrochovsky por 107 mothers

Premio Horizontes al Mejor cortometraje: Los huesos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña

León del Futuro a Mejor ópera prima:

Premio del Público Armani: The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic, de Teemu Nikki

Mejor historia VR: End of Night de David Adler

Mejor experiencia VR: Le bal de Paris de Blanca Li, de Blanca Li

Gran premio del jurado a Mejor obra interactiva: Goliath: Playing with Reality, de Barry Gene Murphy y May Abdalla

