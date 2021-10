La Xunta destaca la inversión de más de 10 millones en los cuatro Planes de Sostenibilidad Turística en Destino

La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, ha comparecido a petición propia en el Parlamento de Galicia para detallar la ejecución y los detalles de estos planes aprobados por el Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, en las convocatorias de 2020 y 2021.

En suma, la Xunta aporta unos 4,2 millones de euros, la misma cuantía que el Estado, y que supone cerca del 40 por ciento de la inversión de más de 10 millones que concentran los cuatro proyectos de destinos turísticos gallegos.

Los dos primeros casos, A Ribeira Sacra y Santiago de Compostela, ascienden respectivamente a 1,8 y tres millones de euros y lograron su aprobación en la convocatoria realizada el pasado ejercicio.

La inversión de la Xunta en ambos planes, que se encuentran ya en ejecución, supone un total de 1,8 millones repartidos (850.000 euros y un millón de euros, respectivamente.

En la convocatoria del año 2021, Galicia consiguió la aprobación de otros dos planes de sostenibilidad, el de la Mariña lucense y el de Ourense Termal, que cuentan con un presupuesto de 2,3 y 3,1 millones de euros, respectivamente, con el objetivo de modernizar y adaptar estos destinos turísticos en los ejes de sostenibilidad, digitalización y competitividad turística. De esta cuantía, el Gobierno gallego destina 2,3 millones (1,3 para el programa de termalismo).

EJE ESTRATÉGICO

Durante su comparecencia, Castro incidió en la importancia de estos planes en la hoja de ruta del Gobierno gallego para consolidar este nuevo modelo turístico en el territorio en el que la sostenibilidad será un eje "estratégico" y "transversal".

"Es momento de innovar e implementar medidas hacia la desestacionalización y la sostenibilidad", ha insistido, cuestiones en las que estos planes se sitúan como el "principal mecanismo" transformador impulsado por las comunidades, las entidades locales y el Gobierno del Estado basado en la triple dimensión socioeconómica, medioambiental y territorial.

Sobre todo, ha valorado que estos programas están diseñados para su ejecución por parte de las entidades locales y se basan en un modelo de colaboración público-privada, con el objetivo de actuar como un instrumento con capacidad tractora y transformadora del sector.

"El desarrollo sostenible exige la colaboración de todos los agentes implicados, y también un liderazgo político firme para lograr un amplio consenso", ha insistido Castro.

REFLEJADO EN LOS DATOS

Entre las acciones propuestas por estos planes se recogen la creación de redes de oficinas turísticas, una mejor señalización, creación de productos turísticos y experiencias sostenibles, mejor conservación de núcleos tradicionales, reducir impacto ambiental, mejorar la gestión y uso de espacios patrimoniales, o potenciar la desestacionalización.

Castro ha destacado, además, que la importancia de este modelo se ve reflejada en los datos turísticos cosechados por Galicia este verano a raíz de su consideración como "destino seguro", al ser la comunidad que mayor recuperación turística de todo el territorio estatal y mejorando cifras del año 2019 en el mes de agosto.

FALTA DE PREVISIÓN

Los grupos de la oposición reprocharon, por su parte, la falta de previsión de la Xunta para avanzar hacia este turismo sostenible y la lentitud en la actuación para paliar los efectos de la pandemia en los sectores más afectados.

Leticia Gallego, del grupo socialista, advirtió de la escasa ejecución en las partidas de coordinación y promoción turística y de la "necesaria inversión" en cuestiones como los albergues de peregrinos o para paliar los problemas de espacios para pernoctar registrados por la importante afluencia de visitantes en los meses de julio y agosto.

"No fue anecdótico, esa imagen no es buena para el turismo, no es buena para el Xacobeo y no es buena para Galicia", criticó, para reprochar a la Xunta que considere que en Galicia "solo existe una provincia termal" y obvie el "potencial" que tiene Pontevedra.

MESES DE INACCIÓN

Desde el BNG, Daniel Pérez López insistió en que su formación lleva 19 meses reclamando "un cambio" a favor de la desestacionalización y la potenciación del turismo rural y urbano.

"Tuvimos que esperar año y medio para que ahora venga a anunciar estos planes", lamentó, para recomendar a la Xunta "cierta autocrítica" ante la lentitud de actuación tanto para promover un nuevo modelo turístico como para paliar los efectos de la crisis en el sector.

"Meses de inacción por parte de la Xunta y del Estado", ha insistido el diputado nacionalista, que supusieron el "cierre de muchísimos negocios", hasta que el sector logró forzar encuentros con la administración para que se articulasen acciones de apoyo y planes de rescates.

Finalmente, Borja Verea (PP) aplaudió la importancia de la colaboración entre administraciones tanto para acceder a proyectos "más ambiciosos" como para "enriquecer" el contenido de los planes y "evitar las tentaciones partidistas".

Así, consideró que el turismo pospandemia debe partir por la sostenibilidad y aprovechar la riqueza que dejan los visitentes en los propios entornos de las comunidades locales, para permitir un crecimiento más equilibrado y un mayor aprovechamiento.