PSCyL alerta de que la desregulación de las renovables puede suponer la ruina patrimonial y cultural en CyL

Así se lo ha trasladado el socialista José Luis Vázquez Fernández al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la sesión del Pleno de las Cortes iniciado este martes en la que se ha interesado por las medidas adoptadas por la Junta respecto de la proliferación de plantas de energías renovables en la Comunidad.

El socialista, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha recriminado al consejero el "modelo de desregulación intencionada" del sector para dejarlo todo en manos privadas y, sobre todo, la falta de "criterios democráticos" a la hora de dar participación a los habitantes del medio rural en cuanto a la localización de ese tipo de plantas.

"Desgraciadamente, arruinar nuestro paisaje es arruinar nuestro futuro", ha afeado Vázquez Fernández, quien al hilo de ello ha advertido de que "esa falta de regulación intencionada del sector es la puerta de entrada de la corrupción, al igual de lo que ha ocurrido con la denominada trama eólica".

En este sentido, el socialista ha recordado que la Junta tendría que haber aplicado ya su legislación que exige tener ya, desde 2015, criterios fijados de localización de plantas de energía eólica y fotovoltaica, "y no sólo no desarrolla la ley sino que no ha reforzado la plantilla de funcionarios, desbordados por la proliferación de solicitudes de autorización".

"La bendición de los molinos, la bendición de los espejos y la bendición de los cerdos sin regular por parte de una Junta incompetente puede acabar con esta Comunidad", ha sentenciado el socialista.

EVITAR LA IDEOLOGÍA EN ARAS DE LA EFICIENCIA

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha pedido al socialista que si tan claros tienen los criterios de lo que hay que hacer, se lo trasladen a la ministra Ribera, "a ver si a ustedes les hace caso", y al mismo tiempo le ha pedido abandonar en su discurso la ideología en aras a una mayor eficiencia en el sector de las renovables.

"Si lo que se aplica es la ideología, ocurrirá lo que en su momento llevó al cierre de la minería, las térmicas y al cierre de la central nuclear de Garoña, así como a que sea España el país con más alta tarifa eléctrica", ha indicado el consejero.

Además, Fernández Carriedo ha recordado también al socialista que es el Gobierno del Estado el competente en los grandes proyectos de renovables, así como en lo relativo a la legislación básica relativa al transporte de energía eléctrica, al tiempo que ha reconocido la preocupación compartida en la materia y que desde Castilla y León y otras CCAA ha sido transmitida a la vicepresidenta en materia de Reto Demográfico y Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que han reclamado una reunión de coordinación entre todas las administraciones públicas.

Sin embargo, Fernández Carriedo sí ha subrayado que la Junta apuesta por las instalaciones de pequeño tamaño y que ha puesto en marcha un programa de autoconsumo eléctrico.

Así, ha destacado que de los 41 megavatios instalados en Castilla y León, 39 de ellos lo han sido en la presente legislatura, además de que se ha convocado una línea de ayudas por 38 millones de euros, financiada con fondos europeos, para alcanzar otros 41 MW de autoconsumo y otros 14 en términos de almacenamiento.