Los parques Disney por todo el mundo tuvieron que cerrar por culpa de la pandemia de coronavirus, incluido el de Disneyland París, que abrió sus puertas este verano y ha ido recuperando la normalidad poco a poco.

Ahora ha anunciado el regreso del espectáculo The Lion King: Rhythms of the Pride Lands, uno de los más carismáticos y con más historia del parque, desde el próximo 23 de octubre.

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands es un espectáculo de 30 minutos de duración creado especialmente para Disneyland Paris. Con una coreografía y un vestuario originales, 30 artistas entre cantantes, bailarines, acróbatas y percusionistas, llevan al escenario las aventuras de Simba, Nala, Rafiki, Timon y Pumba en el clásico de Disney.

Para evitar colas Disneyland Paris ofrece a los visitantes la posibilidad de planear su día con el nuevo servicio digital disponible en su App. Se ha creado un nuevo servicio de pago (15 euros por persona) para garantizar el acceso. Con él, se podrá elegir y reservar el momento en el que disfrutar de la vuelta de este icónico espectáculo a Disneyland Paris, entre otras funcionalidades.

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands seguirá siendo gratuito para los visitantes que no quieran reservar una hora determinada previamente (sujeto a capacidad de aforo).

The Lion King: Rhythms of the Pride Lands tiene lugar en un teatro equipado con un sistema de audio de 360 grados que equivale a tres veces el sistema de audio de los teatros Imax que pone a los visitantes en el centro de la acción. El Frontierland Theater es el cuarto teatro del mundo equipado con este tipo de sistema de audio.

El espectáculo tendrá lugar en el escenario más grande construido en Disneyland Paris (con 40 metros de ancho) y contará con una escenografía compuesta por tambores gigantes situados en diferentes niveles.