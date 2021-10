Hasta 125 ciclos por menos de 20 euros o por qué aprovechar el ofertón de Amazon en pastillas de lavavajillas de Fairy

La limpieza de nuestro hogar requiere de invertir bastante tiempo, puesto que no basta con encender el robot aspirador y que haga el trabajo por nosotros. De hecho, un hogar limpio y ordenado requiere de usar otros elementos para lograrlo. Además, con el cambio de estación, son muchos los que aprovechan para realizar una general y exhaustiva en la que ningún rincón quede sin limpiar. Es entonces cuando sacan a relucir todo el batallón de limpieza que les ayudará a culminar su misión con éxito. Las escobas verticales ganan protagonismo en este momento, puesto que permiten alcanzar todos los rincones (¡techos incluidos!); los limpiacristales automáticos también son unos de los favoritos y, por último, alguna que otra herramienta que ayude a eliminar hasta la suciedad de los azulejos.

Pero si hay un producto que no puede faltar en nuestra casa porque nos ayuda a mantener una correcta higiene diaria, esas son las pastillas de lavavajillas, indispensables desde que esta máquina llegó a nuestros hogares para hacernos la vida más fácil. Gracias a ellas se eliminan hasta los restos de suciedad más incrustados. Hay algunas versiones que incluso su formulación incluye compuestos destinados a limpiar también tuberías y filtros del lavavajillas, para evitar atascos y averías. Este es el caso de la propuesta Platinum All in One de Fairy. Pero, lo mejor de todo es que ahora podemos adquirir estas pastillas en Amazon... ¡con un descuento de casi el 30%! El pack de 125 cápsulas cuesta ahora menos de 20 euros.

Fairy Platinum All in One Amazon

Las pastillas de lavavajillas Fairy Platinum Plus All in One ofrecen una limpieza óptima llegando a eliminar hasta la grasa más incrustada, al tiempo que ayuda a prevenir la acumulación de grasa en el sistema de drenaje y en los filtros, alargando así la vida útil de las tuberías y de la máquina. Están diseñadas con tecnología anti-opaco para ofrecer un acabado perfecto sin marcas y contienen sal para un acabado brillante.

Las ventajas de usar las ‘pods’ de Fairy

Una fórmula optimizada . Las cápsulas de lavavajillas de Fairy Platinum eliminan a la primera todo tipo de restos, incluso los más difíciles, gracias a su acción limpiadora: las enzimas seleccionadas en la base de polvo ayudan a descomponer restos de comida difíciles, como comida quemada o manchas de té. Esto dejará los platos relucientes y el lavavajillas con una agradable fragancia.

. Las cápsulas de lavavajillas de Fairy Platinum eliminan a la primera todo tipo de restos, incluso los más difíciles, gracias a su acción limpiadora: las enzimas seleccionadas en la base de polvo ayudan a descomponer restos de comida difíciles, como comida quemada o manchas de té. Esto dejará los platos relucientes y el lavavajillas con una agradable fragancia. Limpia la grasa del filtro. Las cápsulas de Fairy son tan poderosas que eliminan incluso la grasa que no se ve del filtro del lavavajillas y mantienen un aroma limpio y fresco en el interior. Porque solo se consigue una limpieza total con un lavavajillas limpio.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.