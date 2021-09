Sí, tú también estás cometiendo este error al fregar el suelo: cómo evitarlo con una fregona inteligente

Con el cambio de armario ya completado con éxito (¡gracias, perchas troqueladas!), ahora toca poner la atención en realizar una limpieza general en nuestro hogar para afrontar la rutina con un ambiente mucho más limpio. De paso, podremos llevar a cabo un orden más efectivo de cada espacio de nuestro hogar ya que, por ejemplo, nuestra nevera pide a gritos una nueva organización. Eso sí, para llevar a cabo una limpieza efectiva, es recomendable empezar por los techos para que así cualquier suciedad que caiga de ellos se pueda limpiar con posterioridad. Lo más inteligente es contar con una escoba vertical que nos ayude en esta laboriosa misión.

Después, toca el turno de las paredes, los muebles y hasta la tapicería, algo que parece imposible de limpiar pero que, si contamos con las herramientas necesarias, el resultado será perfecto. Por último, debemos dedicarnos al suelo. Si contamos con un robot aspirador, este puede estar realizando la tarea mientras nosotros nos dedicamos a otra, pero, si no, nos tocará a nosotros aspirar o barrer, para después fregar. Y aquí viene el problema puesto que, en muchas ocasiones, el suelo queda más sucio después de pasar la fregona que antes. Esto se debe a que muchos cometen el error de no usar los productos adecuados para cada tipo de superficie, pero también el de no limpiarlo completamente antes de mojarlo y el de ser poco paciente y no esperar a que esté completamente seco.

Esos errores pueden echar a perder el resultado final. Por suerte, evitarlos es más sencillo de lo que parece: existen friegasuelos inteligentes que, al igual que los populares robots aspiradores, realizan esta tarea por nosotros. La propuesta de iRobot es Braava que, si bien está disponible en varias versiones y precios, nos ha conquistado la 390t que, gracias a un descuento del 27%, ahora puede ser tuya por 254 euros. ¿Quieres descubrir por qué no deberías dejarlo pasar?

IRobot Robot Fregasuelos Braava. Amazon

Este modelo ofrece dos modos de limpieza para adaptarse a todo tipo de superficies. Además, también dispone de una opción de limpieza en seco para aspirar la suciedad antes de pasar la mopa. Es capaz de limpiar una superficie de hasta 92 metros cuadrados en modo mopa y de 33 en modo fregado en un solo ciclo. Eso sí, como el resto de propuestas de iRobot, requiere de recambios periódicos que contribuyen a alargar la vida útil de la herramienta, así como, en este caso, debemos limpiar las mopas que emplea el robot para dejar la casa impecable.

Y si prefieres un modelo más novedoso...

Braava también está disponible en la versión jet, que cuenta con un pulverizador de agua a presión y navegación avanzada. La primera de las características es perfecta para desincrustar las manchas y la grasa de estancias como la cocina. Además, el propio robot reconoce el tipo de paño que tiene para activar de forma automática el modelo de limpieza. Se puede programar para una limpieza más efectiva y, gracias a su navegación inteligente, es capaz de establecer prioridades y zonas de trabajo por él mismo.

La versión jet de Braava. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.