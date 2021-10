Leonardo DiCaprio se compra una casa en Malibú por 14 millones de dólares

Parece que antes que actor, Leonardo DiCaprio fuera un tiburón de los negocios inmobiliarios, pues recientemente cada titular que protagoniza versa sobre alguna de sus mansiones: si hace apenas una semana se conocía que había puesto a la venta su famosa casa de Los Ángeles, construida en 1926, por un precio que ronda los 5.750.000 dólares (unos 4.900.00 euros, aproximadamente), el ganador del Oscar vuelve a estar en las portadas de los medios del hogar y de inmuebles, pues se acaba de hacer con una mansión en Malibú.

El intérprete de cintas como Titanic, Diamantes de sangre o El lobo de Wall Street ha pagado por este alrededor de 13,8 millones de dólares (muy cerca de 12 millones de euros) por esta moderna vivienda con acceso directo a la playa californiana, en una zona conocida como Carbon Beach, al oeste de la ciudad angelina.

Construida en 2005, la casa cuenta con dos plantas, entre los cuales se distribuyen cuatro dormitorios y cinco cuartos de baño, a lo que sumar las estancias comunes hasta ocupar los 300 metros cuadrados de espacio habitable decorado al estilo tradicional, igual que la anterior mansión, con la que comparte, además, una enorme privacidad -a pesar de su privilegiada situación-. Esto se debe a que la nueva casa de DiCaprio está oculta en una comunidad privada, Blue Whale Estates, la cual es tan exclusiva como pequeña, dado que solo tiene cinco casas.

Tanto para relajarse como para quedarse a vivir, la nueva propiedad es perfecta, si bien es cierto que el actor tiene otros sitios a los que marcharse a vivir, pues, además de esta nueva mansión, posee una isla en Belice, todo un complejo en Hollywood Hills y dos apartamentos en un rascacielos de Battery Park en Manhattan.

Aunque no es la primera vez que DiCaprio compra y vende mansiones con bastante fluidez, al haber vendido la que consideraba su hogar no sería descabellado que esta nueva adquisición sea la que pase a tener ese honor, dado que no solo por las vistas y la ubicación es una casa de ensueño, sino porque es bastante más moderna y amplia que la anterior.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Leonardo DiCaprio se ha hecho, con el paso del tiempo, con otras tres casas, todas ellas en la costa de Malibú, con la intención únicamente de venderlas, lo cual siempre ha conseguido, sacándole suficiente rédito a cada venta.