Tony Spina abandona el plató de 'La última tentación' tras recibir varios zascas de Sandra Barneda

Este lunes, Cuatro emitió el debate de La última tentación. Entre los invitados en plató estuvo Tony Spina, actual pareja de Marta Peñate y exnovio de Mayka Rivera, Oriana Marzoli y Makoke. El programa mostró el círculo de fuego entre Mayka y Marta, que se saldó con un abrazo y bromas entre las rivales.

Sin embargo, no ocurrió lo mismo en plató a la hora de comentarlo. Spina, que salió durante un mes con Mayka, dijo en cuanto comenzó el programa que la murciana "miente más que habla", unas palabras frenadas en seco por Melodie Peñalver, de La isla de las tentaciones 2.

El ambiente ya estaba caldeado por un comentario que hizo Spina sobre Fani Carbajo y las infidelidades, asegurando que la madrileña era "más peligrosa que un mono con pistola". Ante la frase, Sandra Barneda no dudó en frenar al exconcursante de La casa fuerte: "Al humor mejor que no te dediques, estoy esperando y aún no he pillado el chiste", replicó con dureza.

Tanto el italiano como Marta Peñate suelen afear que Mayka hable mal de ellos y que cuente detalles de la vida privada de Spina con la finalidad de hacerle daño. Sin embargo, para el resto de colaboradores la información aportada por Spina, que se negaba a especificar en qué aspectos había mentido Mayka sobre él, fue insuficiente.

Especialmente incisiva fue Barneda, presentadora del formato. "Oye, Tony, si estás aquí es para aclarar algo, hijo. Es que si no coges y te vas de plató, porque no estás contando nada", insistió la comunicadora.

Pero, lejos de aportar más datos, Spina se hartó al sentir que todos los colaboradores se habían posicionado en su contra, se levantó y se marchó del plató repentinamente: "Bueno señores, yo no voy a pasar por aquí, gracias por la invitación. Voy a recoger la invitación de Sandra y nada, que vaya bien"

Por su parte, Barneda pidió un aplauso para el joven y comentó, con sarcasmo, que quizá Spina no había contado nada porque prefería hacerlo en otro plató y con otras condiciones: "Es que ya son muchos años", añadió la periodista con una mueca. En sus redes, Spina lo negó y aseguró que se marchó porque no se le había avisado de que tendría que contar sus intimidades.

Una vez se marchó, Melodie aseguró que fueron Tony y Marta quienes insistían en dejar en evidencia a Mayka y que así lo hicieron en Mujeres y hombres y viceversa cuando la murciana no quería saber nada de ellos. Por su parte, Nagore Robles opinó que Marta y Tony eran muy dados a lanzar pullas pero no a especificar las informaciones, calificándoles de vendehúmos.