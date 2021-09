Lucía confiesa que se arrepiente de haber ido a 'La última tentación': "No estaba preparada psicológicamente"

El concurso de Lucía Sánchez ha dado un giro en La última tentación, pues tras un par de episodios viviendo sin ninguna compañía, ahora la andaluza tendrá que convivir con Manuel, su expareja, y Marina, la expareja de Isaac, su actual novio.

En la última entrega de la edición, la joven mostró su cara más "desquiciada" en el círculo del fuego, como ella misma ha reconocido en su canal de Mtmad. El cara a cara con Marina desembocó en una agitada pelea, donde la que fuese su querida amiga le reprochó de nuevo la traición que sufrió al descubrir que había comenzado una relación con Isaac.

Lucía ha comentado a fondo el episodio con sus seguidores y compartido abiertamente sus sentimientos hacia Isaac y Marina. Para empezar, aunque reconoce que su comportamiento no fue el mejor, defiende que no merece el linchamiento constante que recibe por haberse "enamorado".

La gaditana ha estallado recordando el enfrentamiento: "Estoy cansada, llevo un año pidiendo perdón por todos lados. Ya está bien, no he matado a nadie. ¿Qué hago si me he enamorado? Dejadme en paz ya. Aquí todo el mundo comete errores y nadie lleva un año machacando a Manuel ni otras personas que han sido infieles. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar en penitencia?".

Aún tiene los sentimientos a flor de piel de recordar su paso por República Dominicana este verano y ha confesado que lo está pasando mal viendo los programas. "Ni yo me entiendo a mí misma en está edición, me siento un poco loca ahora mismo", ha comentado.

Y aunque se resigna asegurando que "lo hecho, hecho está", se arrepiente de haber accedido a participar porque no estaba "psicológicamente" preparada para volver. Por eso avisa, "cuidado" con lo que va a pasar en las siguientes entregas.

También ha comentado el emotivo momento que Marina e Isaac compartieron en la prueba de la sinceridad. Visiblemente enfadada, ha comentado que no entiende por qué su novio lloró tanto al reconocer que Marina había sido importante para él.

"Ahí hay algo", ha explicado muy recelosa: "No entiendo tanto llanto. Si a mí me lo hubieran hecho con Manuel, yo no lloro, y menos por Manuel", ha añadido, dando a entender que solo se llora cuando "duele el amor".

Según Lucía "queda algo" entre Isaac y Marina, tras ver sus lágrimas en #LaIslaDeLasTentaciones

👉 https://t.co/hIcH6v3mmS pic.twitter.com/aaHrd0M6Wl — mtmad (@mtmad) September 29, 2021

No ha desvelado más de lo que se verá en las siguientes entregas, sin embargo, ha lamentado que ahora es muy "desconfiada" y no podrá volver a "confiar en la humanidad". Aún así, se muestra fuerte: "Nada me va a hundir: ni este programa, ni vuestros comentarios", ha dicho, dirigiéndose directamente a los cientos de usuarios que la critican diariamente en redes sociales.