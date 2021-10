Arrimadas lamenta que España "siga siendo campeona de la precariedad" y no arregle un problema "estructural"

A preguntas de los medios tras visitar un parque eólico en Castillo de Garcimuñoz (Cuenca), se ha mostrado confiada en que España es un país "fuerte" que puede "superar" esta circunstancia, pero "el problema" es que siempre está "a la cola en cuanto a calidad del empleo".

"Me pregunto qué celebra el Gobierno de España cuando sube sólo el salario mínimo pero se olvida de las jóvenes que no lo cobran porque no tienen trabajo", ha afirmado.

Estos problemas, ha dicho, se han perpetuado con gobiernos de PSOE y PP, que pese a comandar un Estado que ha liderado "los datos de paro juvenil y precariedad laboral", sólo han implementado "parches" para remediarlo.

Ante esta situación, ha sugerido las recetas de su partido para conformar un país que "apueste por un contrato único que dé más facilidad a la contratación, la mochila austriaca o una reforma del sistema laboral".

"Ambos partidos han hecho cosas buenas por España pero en materia de empleo hemos tenido los peores datos de precariedad. Vamos a intentar hacer cosas nuevas", ha propuesto la líder de Cs.