Mazón reclama a Casado un nuevo modelo de financiación y anuncia que recuperará la ley de señas si gobierna

Estos han sido algunos de los anuncios de Mazón en su intervención en el cierre de la Convención Nacional del PP ante una Plaza de Toros llena de militantes y cargos, que será "el trampolín para ganar en España y darle la vuelta al cambio".

Mazón ha hecho una llamada al "cambio irreversible" en el país y ha asegurado que Casado "sabe que quiere el agua que necesita la tierra, que quiere la financiación y las infraestructuras que necesita la tierra". "Tú vas a ser el presidente que traiga la nueva financiación a la Comunitat Valenciana, a inaugurar el Corredor Mediterráneo a la Comunitat Valenciana y el tren de alta velocidad a las tres provincias", le ha agregado.

Pero le ha advertido: "Yo no soy el mudo Puig que baja los brazos y no defiende lo que corresponde a la Comunitat Valenciana. Soy bastante más pesado por esta tierra que Ximo Puig, y yo sé que tú no eres Pedro Sánchez".

Mazón ha reivindicado su propuesta de "revolución fiscal" y ha anunciado que preparan un plan de choque para el empleo juevnil, una ley de libertad educativa y que recuperarán la ley de señas de identidad, que derogó el Botànic al poco de acceder al Gobierno.

"ME DUELE MI COMUNIDAD"

"Me duele mi comunidad", ha lamentado Mazón, y ha criticado las listas de espera, los desahucios y la "desprotección" de los menores. En referencia a la víctima de abusos por parte del exmarido de Mónica Oltra ha señalado: "Y dentro de los menores, la de una menor. Son responsables por abusar de esa menor, por acusar a esa menor, por esposarla, taparlo y no investigarlo ni tener la vergüenza siquiera de haber pedido perdón". "El silencio atronador del president me da vergüenza", ha aseverado.

Además, ha criticado que no avanza el Corredor Mediterráneo y que se ha perdido la Copa América. También ha defendido el modelo turístico y rechazado la tasa, y ha criticado a quienes "aplauden, privilegian y agasajan a los que quieren los Països Catalans". "Mientras esté el PP, la Comunitat Valenciana es y seguirá siendo la Comunitat Valenciana, digan lo que digan", ha agregado.

Igualmente, ha criticado a quienes "han bajado los brazos respecto a la financiación". "La Comunitat Valenciana no puede ni va a esperar más, no queremos ser más que nadie pero estamos hartos de estar en el furgón de cola. No queremos que haya vencedores, pero queremos dejar de ser los vencidos", ha aseverado, y se ha dirigido a Casado: "La financiación no es una batalla entre presidentes de comunidades autónomas".

Mazón se ha subido al escenario de la Plaza de Toros animando al público, y recordando a los asistentes de las tres provincias y los que se han quedado fuera del coso. "Esta es la respuesta a todos los que decían que no éramos capaces de llenar la plaza de toros, los que pensaban que no teníamos fuerza", ha manifestado.