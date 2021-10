La UD Logroñés buscará el regreso al fútbol profesional con un presupuesto de 3,2 millones de euros

Asimismo, en el encuentro liderado por el presidente Félix Revuelta se ha dado el visto bueno al presupuesto de gastos de la actual temporada, que asciende a 3.231.098 euros. "Estamos apostando fuerte por el club y la realidad es que generamos más ingresos y también contamos con la ayuda del descenso, de la que este año usaremos el 50%, 625.000 euros", ha aclarado Revuelta, máximo accionista blanquirrojo.

En el repaso de las cuentas, el mandatario ha destacado que "la entidad está saneada, es potente y tiene un capital social de 5,4 millones de euros, con casi 1,3 millones de euros de patrimonio en los terrenos de la ciudad deportiva". Precisamente ese ha sido uno de los puntos que ha ocupado gran parte del encuentro entre losaccionistas blanquirrojos. Y es que Félix Revuelta ha querido explicar de primera mano cómo se han ido desarrollando los acontecimientos desde septiembre de 2019 hasta nuestros días, cuando el presidente ha levantado su voz contra la situación debloqueo para ejecutar la ciudad deportiva.

"Para un equipo de referencia es esencial tener ciudad deportiva. El año pasado ya hubo jugadores que se negaron a venir por las instalaciones. Y ahora lo que planteamos es la fase uno, que implica la construcción de un campo de hierba natural para el primer equipo y dos de hierba artificial para el fútbol base, con edificacionesmovibles de madera para vestuarios", ha recalcado.

Una construcción que no se aprueba por el tema de los accesos, lo que ha llevado al desencuentro actual con el Consistorio logroñés."Hay dos aspectos que quiero dejar claros: no voy a abandonar ni el club ni el hacer la ciudad deportiva, la vamos a hacer, si no es en Logroño, será en otro lugar: Lardero, Alberite, Villamediana o si hace falta nos vamos a Viana o a Oyón", ha indicado Revuelta, quien ha dado de plazo hasta enero para poner en marcha el proyecto en tierras logroñesas. Por último, ha insistido en que "la ciudad deportiva no es un proyecto de Félix Revuelta, si no de 500 accionistas, de 96 empleados y aspiramos a alcanzar los 5.000 abonados esta temporada".