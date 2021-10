Paula Prendes responde a Tamara por criticar a 'MasterChef Celebrity'

Paula Prendes, primera expulsada de su edición, ha recordado su paso por MasterChef Celebrity 3 para desmentir las palabras que ha pronunciado Tamara en contra del concurso.

"Vi más un reality show que un concurso de cocina. El que más llamase la atención se quedaba, y yo me preparé más para cocinar que para hacer show. Aún así, lo vi igualmente con mi salida", declaró Tamara.

"Aunque adore a todos mis compañeros, mi expulsión fue un poco injusta porque es verdad que, en la nominación del delantal negro, había compañeros que sabían menos de cocina que yo. Cocino desde que tengo ocho o nueve años", denunció.

Paula Prendes ha recordado su paso por el concurso, con un gran cariño pese a que fue duro para ella. "Lo pasé fatal. Lloré mucho porque, la verdad, es que no entraba en los planes de nadie y de la productora tampoco. Pero bueno, esto es así. Fue mala suerte. Fueron unos bombones rellenos y no los pude salvar. Entonces, lo llevé fatal porque me había preparado mucho y me gusta la cocina y quería seguir con ellos. Yo nunca he estado en un reality y las emociones son reales", confesó la exconcursante en una entrevista en la COPE.

"Me preparé mucho. Además, estuve acudiendo a las clases que dan allí, en el plató, porque había una repesca y yo quería volver, aunque al final no pudo ser", añadió.

Sin embargo, quiso defender el programa a capa y espada tras las palabras de Tamara. "La gente tiene mucho resentimiento y mal perder", declaró. "Cuando entras a un sitio, tienes que saber dónde entras. Obviamente, al final, es un cúmulo de todo. Si eres una seta y cocinas muy bien, quizás tampoco dures en el programa. Pero vamos, creo que no es el camino ponerse a criticar a la productora".