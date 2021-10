Aprobada una moción para que el Ayuntamiento de Segovia informe del proyecto de la "hipotética" unidad militar

La portavoz de Cs, Noemí Otero, quien ha defendido la moción, ha señalado que han presentado esta propuesta con un "ánimo puramente constructivo con la intención de remar juntos y avanzar" a lo que ha añadido que "la ciudad está atravesando una precaria situación económica, por lo que la diversificación económica se hace ahoramás necesaria que nunca".

Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Galindo, ha señalado que hay que ir "todos a una" para que Segovia acoja la unidad militar mientras que desde el PP, su portavoz, Pablo Pérez, ha manifestado que la propuesta "no tiene ánimos de generar discrepancias" y que vaencaminada a la transparencia.

Durante su intervención, la concejala de Urbanismo, Clara Martín, ha recordado que el Ejército ya se ha comprometido a trasladar una unidad militar con en torno a 600 efectivos, a la vez que ha pedido que se incluya una enmienda en la propuesta de Cs, que ha sido aceptada, en laque se recoja que la información por parte del Consistorio se realizarásiempre que esté autorizado por el JEME.

Ligado a esto, el PP ha presentado una moción para la creación de un plan para que puedan establecerse las 600 posibles familias que lleguen con la nueva unidad militar.

"La ciudad tiene que cumplir unos requisitos como en materia de vivienda, educativa o en servicios" ha señalado Pérez, a lo que Galindo, portavoz de IU, y su homólogo en Podemos, Guillermo San Juan, han manifestado no entender la "preocupación del PP de intentar proporcionar una vivienda a los militares cuando tienen las mismas necesidades que cualquier otra persona que se traslade a vivir a la ciudad".

Por su parte, El PSOE ha realizado una propuesta de enmienda para "instar al resto de administraciones para asentar estos y otros proyectos de futuro", aunque ha sido rechazada por el el PP, tras lo que la iniciativa de los 'populares' ha decaído por los votos en contra del PSOE, Podemos e IU.

ORDEN DEL DÍA

En el orden del día, el pleno ha aprobado por unanimidad el I Plan de Igualdad del Consistorio, al igual que ha salido adelante por unanimidad la propuesta para que el Instituto Municipal de Deportes (IMD) formalice el convenio con la Federación de Castilla y León de Atletismo para la realización en Segovia de actividades deportivas de interés".

SANIDAD, CORRESPONSABLES Y GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Podemos ha presentado una moción, que ha salido adelante con los votos a favor del PSOE, IU y la formación morada, a pesar del voto en contra de Cs y la abstención del PP, para exigir a la Junta de Castilla y León la retirada "inmediata" del Plan de Reorganización de la Atención Primaria rural en el área de Segovia.

Guillermo San Juan ha denunciado, en la defensa de la moción de Podemos, "que la Atención Primaria en la provincia no funcione bien se traduce directamente en una mayor saturación de las urgencias del hospital, y eso afecta también a los segovianos que viven en Segovia capital" por lo que ha aseverado que el ayuntamiento "no puede permanecer al margen de lo que ocurre en la provincia y de la pelea de los vecinos de los pueblos".

Por su parte, Ana Peñalosa ha señalado que "la provincia se merece un sistema de salud fuerte y de calidad" mientras que por parte de Cs, David García-Foj, ha manifestado que "no hay ningún plan dereordenación sanitaria en Segovia" por lo que "como no existe no se puede retirar".

En segundo lugar, Izquierda Unida ha presentado una moción que también ha sido aprobada con los votos a favor del PSOE, IU y Podemos y las abstenciones del PP y Cs, para pedir a la Junta de Castilla y León poner en marcha el 'Plan Corresponsables' del Ministerio de Igualdad para ayudar a las familias con hijos de hasta 14 años a conciliar su vida personal y profesional.