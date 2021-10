La Generalitat aprova una subvenció anual de 500.000€ per a la regeneració del Cabanyal

Aquesta actuació comprèn les obres d'edificació de 18 vivendes, amb qualificació energètica mínima tipus 'B', en substitució d'uns altres prèviament demolits, ha anunciat la vicepresidenta portaveu, Mónica Oltra.

A causa de l'elevat estat de deteriorament de les vivendes, el projecte inclourà les obres de demolició dels edificis, la construcció de les noves vivendes i la reurbanització necessària, al costat d'un programa de reallotjament i la gestió i informació a través de l'equip tècnic.

També hi ha programades actuacions per a rehabilitar 602 vivendes i obres de recuperació d'elements estructurals, accessibilitat, adequació d'elements comuns i habitabilitat, sense que suposen canvi de titularitat dels immobles afectats.

Per a garantir la continuïtat, aquest conveni inclourà els costos des de la finalització de la vigència dels anteriors convenis de col·laboració (7 de juny de 2016, 14 de desembre de 2017, 27 de desembre de 2018, 10 de juny de 2019 i 26 de maig de 2020) entre la Generalitat i l'Ajuntament, així com per a la instrumentació de la subvenció corresponent al 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

L'anualitat destinada per la Generalitat en 2021 ascendeix a 503.000 euros, mentre que la del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana és de 3.218.081 euros. El conveni tindrà efecte des de la seua firma i vigència fins a cap d'any, encara que es podran finançar les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2021.