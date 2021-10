Urkullu denuncia las "dilaciones y contradicciones" judiciales ante las medidas contra la covid

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha denunciado que las "dilaciones" motivadas por la judicialización de las medidas adoptadas contra la pandemia y las "contradicciones" entre unas y otras resoluciones judiciales "no han contribuido más que a la confusión de la sociedad", por lo que el Gobierno Vasco ha optado por no recurrir las decisiones de los jueces contra algunas de sus normativas para "no añadir más confusión y desasosiego".