María Teresa Campos, dispuesta a que su chófer responda a Bigote Arrocet tras su controvertida entrevista: "Lo sabes todo"

María Teresa Campos ha reaparecido este jueves tras la controvertida entrevista que Bigote Arrocet, su expareja, concedió a la revista Lecturas, y en la que aseguró que la veterana presentadora le debe 50.000 euros.

Visiblemente molesta y sin ganas de hablar, la periodista ha sido escueta a la hora de responder a las preguntas de la prensa. Tanto es así que, directamente, le ha pedido a su querido chófer, Gustavo, que hablara por ella.

La comunicadora ha admitido que el humorista chileno puede decir "lo que quiera", pues parece que se siente muy tranquila. Después, se ha dirigido a su asistente: "Contéstale tú, Gustavo, que sabes absolutamente todo".

Tras la petición de la presentadora, el conductor ha contestado con rotundidad. "Hablaré, hablaré", ha dicho, apuntando, además, que lo hará en un plató de televisión y no "en la calle", tal y como ha matizado la presentadora.

Después de su breve paso por Secret Story, el cómico ha querido dar un paso al frente y dejar las cosas claras vía exclusiva. "Se han dicho barbaridades de mí, estoy cabreado y me duele", aseguró al medio de corazón en Lecturas, que publicó sus declaraciones este miércoles.

En la publicación, Bigote subrayó que la versión de su expareja no es del todo cierta: "Pienso mucho en cómo Teresa pudo decir que la dejé por Whatsapp cuando no es verdad. Es una mentira infame. El día que dejé a Teresa hizo unos gestos que no me gustaron. Nunca me ha gustado la agresividad". Ahora, tras la pasividad de la matriarca del clan Campos, algunas piezas podrían encajar gracias al relato de Gustavo.