Bigote Arrocet asegura que le prestó 50.000 euros a María Teresa Campos: "No se los voy a pedir"

Después de muchos años callado, Bigote Arrocet se ha propuesto limpiar su nombre. Al menos de los rumores, dimes y diretes que tienen que ver con su relación con María Teresa Campos y todo de lo que ella se ha dicho en los últimos tiempos.

A su paso por Secret Story, ahora el humorista ha querido dejar las cosas claras vía exclusiva y ha estallado como nunca contra el clan Campos.

"Se han dicho barbaridades de mí, estoy cabreado y me duele", asegura en Lecturas. "Se ha mentido tanto que estoy cabreado, me duele", sentencia el cómico.

Sobre la tan comentada ruptura con la matriarca de las Campos, asegura: "Pienso mucho en cómo Teresa pudo decir que la dejé por Whatsapp cuando no es verdad. Es una mentira infame. El día que dejé a Teresa hizo unos gestos que no me gustaron. Nunca me ha gustado la agresividad", apunta.

Además, se defiende de los que le acusan de haberse aprovechado de Teresa con una contundente acusación: "Le presté 50.000 euros y no se los voy a pedir".