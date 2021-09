La Generalitat invertirà 4 milions per a senyalitzar i millorar la seguretat vial de la ruta 8 del circuit Eurovelo

Així ho ha anunciat el conseller de Polítia Territorial, Arcadi España, en la seua intervenció en la inauguració de la Jornada Internacional de Vies Verdes, on ha anunciat que, "al novembre es començarà a instal·lar les primers senyals de la ruta Eurovelo 8".

Eurovelo és un projecte gestionat per la Federació Europea de Ciclistes, amb l'objectiu de configurar una xarxa ciclista transnacional. La xarxa comprèn 15 rutes una d'elles és la ruta 8 que, a la Comunitat, inclou vies ciclistes específiques, camins i vies pecuàries, a més de trams de la xarxa viària.

També ha assenyalat que la Generalitat prioritza la mobilitat sostenible, les vies verdes "per convicció i necessitat" davant el canvi climàtic i les exigències d'una societat que busca el benestar, pràctiques saludables, qualitat de vida de les ciutats, amb un ús del vehicle privat racional, i el desenvolupament del transport públic i els itineraris per a desplaçar-se de maneres no motoritzades. L'any que vé, la Generalitat ha pressupostat prop de 20 milions d'euros en aquest tipus de vies.

Així, el conseller ha indicat que, a l'Àrea Metropolitana de València, la Conselleria està actuant en una doble direcció. D'una banda, a través de l'Anell Verd Metropolità de València, amb 56 km de recorregut i que, en aquests moments, tot el tram nord està en servici, està en execució el tram sud i una part del tram oest, i es licitarà en breu les obres que completen el tram oest entre Quart de Poblet i Massarrojos.

D'altra banda, Arcadi España ha apuntat que "estem actuant en els eixos radials de comunicació de l'Àrea Metropolitana amb la ciutat de València i altres poblacions i entre aquests municipis entre si, amb una inversió superior als 11 milions d'euros per a aconseguir una estructura mallada d'itineraris polivalents, afavorint una mobilitat sostenible i saludable".

VIES VERDES

En relació amb les vies verdes, el conseller ha comentat la necessitat de la col·laboració entre institucions, "a la Comunitat, comptem amb onze vies verdes, condicionades tant per l'Estat com per la Generalitat i per les administracions locals, que sumen uns 170 km".

En breu, es licitarà la connexió entre l'actual Via Xurra i la de 'Ojos negros', entre Albalat dels Tarongers, Sagunt i Puçol, la qual cosa permetrà, una vegada realitzada, disposar d'un recorregut de més de 100 km continus a la Comunitat Valenciana, ha avançat.